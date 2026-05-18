矽力*-KY兩大業務看旺 外資目標價喊高至650元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-18 15:52

美系外資最新報告指出，矽力 *-KY(6415-TW) 正進入新一輪獲利成長週期，主要受惠資料中心需求強於預期、車用業務持續擴大，以及第四代產品滲透率提升帶動毛利率結構改善，因此將矽力 *-KY 投資評等由「中性」調升至「買進」，目標價從 310 元大幅上調至 650 元。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

外資表示，矽力 *-KY 正從過去消費性需求復甦，轉向由資料中心與車用支撐的結構性成長，預估 2026 年營收將年增 25%，明年進一步擴張至 32%，毛利率則可望提升至 5 成以上。

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資料中心方面，矽力 *-KY 今年第一季資料中心營收年增 90%，占總營收比重達 15%，明顯高於 2025 年的個位數占比，主要動能來自伺服器主機板電源管理 IC，以及光模組等周邊應用。

外資指出，隨著 GPU 功耗持續提升，伺服器電源管理 IC 價值也將同步增加。且客戶將從現有的中國客戶通用伺服器應用，延伸至 AI 相關專案，預期 2027 年起銷售貢獻將更明顯。光模組也隨著市場由 400G 升級至 800G、1.6T，功率密度與電路板複雜度提升，也將推升單系統電源管理 IC 用量。

外資預期，矽力 *-KY 資料中心相關營收占比將由 2025 年的低於 10%，快速提升至 2026 年的 15-20%，並在 2027、2028 年進一步成長。

車用業務則是另一項成長支柱。矽力 *-KY 今年第一季車用營收年增 20%，主要受惠中國電動車與油電混和車需求強勁、新產品推出，以及客戶市占提升，預估 2026 年車用營收占比將達 15-20%，高於 2025 年的 13.6%。

矽力 *-KY 看好，2025 年底每輛車可貢獻金額約 120 美元，至 2026 年底可能升至約 250 美元，呈現倍增。外資認為，此舉代表矽力 *-KY 車用業務成長不只來自汽車產量提升，也來自單輛車零件含金量增加，預估 2025 至 2028 年車用營收年複合成長率將達 61%，2028 年營收占比可望超過 20%。