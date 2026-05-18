鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-18 13:17

受惠於人工智慧伺服器帶動高階積層陶瓷電容需求全面噴發，被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 於今日盤中強勢攻上漲停板 501 元，刷新去年 8 月股票分割以來的歷史新天價。在全球景氣回溫與漲價題材雙重加持下，國巨 (2327-TW) 總市值順利突破兆元大關並達到 1.04 兆元，正式晉身台股第 16 家市值兆元俱樂部。

雖然台股今日早盤受到賣壓湧現而一度重挫逾千點，最低下滑至 40170 點，但被動元件族群逆勢成為盤面上最具韌性的挺升主力。國巨、台嘉碩 (3221-TW 雷科 (6207-TW) 、光頡 (3624-TW) 攻上漲停板，禾伸堂 (3026-TW) 漲約 9%，信昌電 (613-TW) 漲約 6%。

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整體被動元件產業在國際大廠帶頭喊漲下，景氣正從景氣循環轉向結構性成長。日商村田製作所的接單出貨比已攀升至 1.26 並創下近 5 年新高，累積訂單金額更季增 33% 達到 4462 億日元；而韓商三星電機也預計自 6 月 1 日起調漲部分積層陶瓷電容產品價格，漲幅約 20% 至 30%。

信昌電日前指出，前人工智慧剛需持續成長，推升接單出貨比長期大於 1 且產線稼動率已達 85% 至 90% 的滿載水準，終日面臨客戶追單且訂單能見度已明確超過 6 個月，六甲新廠預計於明年第 3 季完工投產，屆時整體陶瓷粉末產能可望提升 50%，未來 2 至 3 年也將持續加速擴產。