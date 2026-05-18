鉅亨網記者張欽發 台北
光學元件股王大立光 (3008-TW) 今 (18) 日公布最新自結獲利數。2026 年 4 月稅後純益 18.31 億元，年增 88.54%，單月每股純益爲 13.95 元，而加計首季財報稅後純益 61.23 億元，合計達 79.54 億元，以大立光目前登記實收股本 13.08 億元計算，1-4 月每股純益爲 60.81 元。
大立光在本波段自 2545 元起漲，至 5 月 15 日 3545 元，波段漲幅達 35.36%，而在遭列爲注意個股後，今天並公布最新自結獲利數。
大立光 2026 年 4 月營收 53.62 億元，月減 1.06%，年增 24.46%，大立光自 2026 年 4 月稅後純益 18.31 億元，年增 88.54%，單月每股純益爲 13.95 元。
而大立光財報 2026 年第一季營收 155.44 億元，毛利率 49.41%，季增 1.44 個百分點，年減 5.22 個百分點，稅後純益 61.23 億元，季減 8.88%，年減 4.97%，每股 46.63 元，但在加計 2026 年 4 月月稅後純益 18.31 億元後，1-4 月稅後純益合計達 79.54 億元。
而以大立光目前登記實收股本 13.08 億元計算，大立光在 2026 年 1-4 月每股純益爲 60.81 元。
大立光今天股價收盤報 3290 元，較上 日交易日收盤下趺 155 元或 4.5%，成交量較前一交易日增加至 4074 張。三大法人今天對大立的進出爲，外資買超 862 張，投信沒有進出，而自營商賣超 184 張，三大法人合計買超 678 張。
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