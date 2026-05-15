鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-15 16:25

類比 IC 廠矽力 *-KY(6415-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長陳偉指出，上季營收超預期，第二季營收年增率也可望維持在 2 成左右，全年看法也更樂觀，其中，資料中心相關營收比重將達 15-20%，且 VCORE 產品也已打入 AI ASIC 領域，預計將在今年底量產、明年放量。

陳偉表示，矽力 *-KY 第一季營收達 48.6 億元，年增 18.69%，優於原先預期，主要受惠五大應用領域皆較去年同期成長，其中資料中心相關需求明顯升溫。展望後市，成長動能仍在延續，全年達成 20% 以上成長應無虞，並較去年底看法更為樂觀。

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陳偉指出，第一季營收成長超預期，主要受惠工業應用年增超過 39%，為成長最快的領域，主要因當中包含較多資料中心相關應用，其中，資料中心第一季業績年增超過 90%，成為帶動整體營收優於預期的關鍵動能。

通訊市場雖然仍疲弱，但受惠新產品開始放量，年增 16%；汽車業務在中國車市出貨疲弱下，仍因新產品起量與新客戶市占提升，年增近 20%；消費業務也在淡季與記憶體漲價壓力下，年增超過 20%。

毛利率方面，矽力 *-KY 第一季毛利率僅 48%，低於預期，主要受三項因素影響，包括自去年第二季起因應 AI 需求升溫與半導體供應鏈產能緊缺，提前建立晶圓與原物料庫存，但依會計準則，超過 9 個月庫存需提列跌價損失，對第一季毛利率造成約 1.6 個百分點影響。其次，首季產品組合較不利，車用營收比重由去年第四季約 15% 降至低於 13%，而毛利率相對較低的筆電比重則提升至超過 12%。此外，過去 12 個月晶圓、封裝、測試等供應鏈成本逐步上升，也對毛利率形成壓力。

不過，陳偉對後續毛利率看法偏正向，預期未來幾季產品組合可望轉佳，因資料中心與汽車比重將提升，而兩者毛利率相對較高；同時，公司近期已開始與客戶協商漲價，隨著上游成本壓力逐步轉嫁，對毛利率的負面影響可望下降。

AI 領域方面，矽力 *-KY 資料中心產品涵蓋 VCORE、光模組、儲存等，資料中心營收占比約 15%。公司原先預期今年資料中心比重超過 10%，但第一季已達 15% 以上，後續幾季需求看起來不會比第一季差，因此全年資料中心營收占比目標上修至 15% 至 20%。

陳偉補充，資料中心第一季成長最快的兩大項目為伺服器主板與光模組，其他包括電源供應器、儲存等應用，也有超過 20% 的年增幅。公司認為，隨著 AI 基礎建設投資加速，以及客戶新產品放量速度快於預期，資料中心需求未來幾季有機會進一步加速，長期甚至可能成為類比 IC 產業中，除汽車之外最大的應用場景。

在產品進展上，矽力 *-KY 的 Gen4 平台已進入全面量產，過去兩年新產品多在 Gen4 平台開發，涵蓋資料中心與汽車兩大應用。Gen4 產品可支援 Vcore Power、高壓車用 BMS，以及未來 800V AI 資料中心系統；Gen5 則進一步提升電流密度與數位電路能力，相較 Gen4 可望縮小晶片尺寸約 20% 至 30%，並因應 GPU、TPU 與 AI ASIC 功耗提升所需的更高功率密度與效率。

矽力 *-KY 的 Vcore 產品已在 ADAS、低階 CPU 等應用量產，針對 AI ASIC 的 Vcore 產品也已送樣給客戶測試，目標今年底量產、明年放量。公司認為，隨著 GPU 與 AI ASIC 功耗快速提升，Power IC 美元含量仍在持續擴大，公司也正在重新估算 AI 伺服器、光模組與儲存等相關市場規模。