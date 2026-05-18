鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 16:45

受到美股四大指數收黑影響，台股今（18）日開盤報 41095 點，隨即大殺千點，盤中一度重摔 1002 點至最低 40170 點，面臨月線保衛戰，所幸終場跌幅收斂，收盤報 40891.82 點。在市場劇烈波動之際，低軌衛星概念股逆勢成為今日焦點族群，展現一枝獨秀的強勁抗跌力，布局 AI 供應鏈與的主動摩根台灣鑫收益 ETF 早盤雖一路下殺，惟因多檔低軌衛星持股攻漲停而獲支撐，終以小跌 0.03 元（0.24%) 的 12.35 元作收。

市場盛傳航太巨頭 SpaceX 最快將於 6 月在美股掛牌上市，隨著全球通訊與太空基礎建設加速，低軌衛星供應鏈可望持續獲得資金青睞。相關個股如昇達科（3491-TW）、啟碁（6285-TW）、華通（2313-TW）、耀登（3138-TW）等，今日盤中均強勢拉上漲停板。

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主動摩根台灣鑫收益 ETF （00401A-TW) 產品經理陳柏翰表示，高頻通訊元件廠昇達科（3491-TW）身為 SpaceX 及 Amazon 的衛星發射關鍵供應商，今年以來表現十分強勢，而地面接收器領導廠商啟碁（6285-TW）也將同步受惠。

觀察 00401A 今日走勢，也無可避免地受到大環境籌碼面技術修正與中東局勢等短期不確定性影響，早盤以 12.38 元開出後即下殺至最低點 12.08 元，後隨大盤跌勢收歛，收在 12.35 元，小跌 0.03 元，跌幅 0.24%。

對照台股大盤表現，低軌衛星概念股，如逆勢攻上漲停的啟碁、昇達科、華通，今日扮演了極為關鍵的抗跌與多頭火種，由於 00401A 精準布局這些高頻通訊與地面接收器的領導廠商，使基金整體表現具備較佳的下檔支撐力道。

法人表示，短線震盪反倒提供中長期投資人分批進場、重新布局優質科主動型基金的絕佳時點。