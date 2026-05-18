鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-18 15:34

根據群益投信官網公告資訊顯示，其所經理之「群益臺灣加權指數 ETF 傘型證券投資信託基金之群益臺灣加權指數單日正向 2 倍證券投資信託基金 (00685L-TW)」已於今年 5 月 15 日召開受益人會議，分割決議案順利通過。由於 00685L 發行價 10 元，是市場上台股正二 ETF 中最低的，因此，分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二 ETF。

受益人會議通過！群益00685L擬分割1拆24 將成最便宜正2台股ETF(圖:shutterstock)

根據 00685L 信託契約及公開說明書相關規範，分割比例應為整數倍數，且經受益人會議通過分割決議之結帳後每受益權單位淨資產價值 (即淨值)，應大於或等於初次發行價格 (即 10 元)，以受益人會議當日 (5/15) 之每受益權單位淨資產價值為 243.05 元來看，00685L 將有機會 1 拆分為 24，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

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ETF 理財達人表示，台股正 2 ETF 具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金 (等於天天自動加碼)。因此在多頭趨勢，正 2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。

以群益 00685L 為例，截至 5 月 15 日，上市表現以來上漲 2373.29% 遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬 478.49% 的 2 倍 (956.98%) 的報酬，在 AI 硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型 ETF 以外，也可選擇投資正 2ETF。

根據群益投信官網先前公告資料，00685L 拆分預估重要時程分別為，5/18 公告決議結果、6/4 公告分割比率與日程、6/30 最後交易日、7/1 至 7/6 停止申贖與交易、7/3 至 7/6 停止過戶、7/7 恢復申贖、交易、借券、過戶。

不過，群益投信 00685L 於 5/15 通過受益人大會，後續將依據決議結果進行分割作業，分割比率及相關日程也將另行公告，提醒投資人關於 00685L 分割之實際日程還是要以群益投信網站公告為主。