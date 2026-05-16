馬斯克與黃仁勳時隔十年再次同框！同乘空軍一號一張合照引爆科技圈

鉅亨網新聞中心 2026-05-16 16:30

馬斯克與黃仁勳。(圖：Shutterstock)

這張照片隨即在科技圈引發廣泛討論。馬斯克近日在社群媒體上轉發了一組跨越十年的對比照，僅附上一個字：「確實」（True），呼應「人生最重要的是擁有真正的朋友」這句話。

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回顧 2016 年，馬斯克與黃仁勳曾並肩出席同一場活動，見證輝達向 OpenAI 捐贈 AI 運算設備。彼時，馬斯克仍深陷特斯拉產能危機的泥淖，黃仁勳的 AI 版圖也才剛剛起航。

時至 2026 年，兩人同乘專機、談笑風生。馬斯克已躋身全球首富之列，黃仁勳則執掌市值登頂全球的科技巨頭。