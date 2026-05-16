馬斯克與黃仁勳時隔十年再次同框！同乘空軍一號一張合照引爆科技圈
鉅亨網新聞中心
美國此次派出龐大企業代表團出訪，然而獲准登上「空軍一號」的，僅有特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 執行長馬斯克，以及輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳兩人。隨行記者捕捉到兩人在機艙內輕鬆交談的畫面，桌上擺著可樂與好時巧克力，氛圍融洽。
這張照片隨即在科技圈引發廣泛討論。馬斯克近日在社群媒體上轉發了一組跨越十年的對比照，僅附上一個字：「確實」（True），呼應「人生最重要的是擁有真正的朋友」這句話。
回顧 2016 年，馬斯克與黃仁勳曾並肩出席同一場活動，見證輝達向 OpenAI 捐贈 AI 運算設備。彼時，馬斯克仍深陷特斯拉產能危機的泥淖，黃仁勳的 AI 版圖也才剛剛起航。
時至 2026 年，兩人同乘專機、談笑風生。馬斯克已躋身全球首富之列，黃仁勳則執掌市值登頂全球的科技巨頭。
外界觀察人士指出，馬斯克與黃仁勳的情誼，早已超越單純的商業往來。在全球各方爭相搶奪 AI 算力資源的當下，這兩位站在科技浪潮之巔的人物，以各自的方式深刻影響著 AI 時代的走向，也在相互扶持中共同定義了這個時代。
延伸閱讀
- AI熱潮進入關鍵資源戰 009821全台獨家布局稀土搶占AI命脈
- 記憶體危險了？Cerebras晶圓級AI晶片挑戰HBM壟斷格局
- 法國巴黎資產管理 乾淨能源 AI浪潮 前瞻策略分享
- 台股基本面支撐強勁！野村投信看好AI主軸，多頭延續
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇