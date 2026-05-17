鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-17 11:00

美國勞工統計局 (BLS) 的預測數據顯示，未來十年內，以科技、醫療保健以及能源發電三大領域的職缺成長速度最為迅猛

美官方百大熱門職缺預測！ 高齡化催生醫療需求 AI助綠能產業職缺暴增 (圖:Shutterstock)

隨著美國人口結構邁入高齡化，截至 2034 年的未來十年間，許多成長最快的職業將集中在醫療保健與社會服務領域。與此同時，在人工智慧 (AI)、資料中心以及電動車強勁需求的推動下，包含風力與太陽能發電在內的能源產業也將出現大幅成長。

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在科技領域方面，BLS 同樣預測部分職缺將強勁增長，其中以數據科學家最具代表性。

報告指出：「由於建置 AI 模型、進行數據分析以及將應用程式整合至商業運作中的需求與日俱增，預期將大舉推升數據科學家的雇用人數，使其成為全美就業市場中成長第四快的熱門職業。」

BLS 在最新報告列出接下來到 2034 年成長最快的職業：

風力渦輪機維修技師，預估增幅 50%，薪資中位數 62580 美元 太陽能光電安裝人員，預估增幅 42%，薪資中位數 51860 美元 職業護理師，預估增幅 40%，薪資中位數 129210 美元 數據科學家，預估增幅 34%，薪資中位數 112590 美元 資訊安全分析師，預估增幅 29%，薪資中位數 124910 美元 醫療保健服務經理，預估增幅 23%，薪資中位數 117960 美元 物理治療師助理，預估增幅 22%，薪資中位數 65510 美元 精算師，預估增幅 22%，薪資中位數 125770 美元 作業研究分析師 (operations research analyst)，預估增幅 22%，薪資中位數 91290 美元 醫師助理，預估增幅 20%，薪資中位數 133260 美元

AI「水能載舟、亦能覆舟」

然而，儘管 BLS 預測數據科學家在 2034 年前將實現 34% 的強勁成長，但當前數據科學家及其他科技業勞工所面臨的就業市場現況卻愈發嚴峻，專家目前也無法斷定 AI 的建置熱潮最終對該領域究竟是利是弊。

最新就業數據顯示，過去三年半以來，聘用大量數據科學家的資訊產業已累計裁員 34 萬 2000 人，約占該產業整體勞動力總數的 11%。此外，同樣大量雇用數據科學家的專業與商業服務領域，其就業人口成長近期也呈現停滯的狀態。

儘管如此，部分與 AI 及數據高度相關的職位，依然出現在專業社群平台 LinkedIn 的 2026 年成長最快職業榜單，包含 AI 工程師以及數據標註員 (Data annotators)。

科技廠一面投資 AI 一面裁員

知名求職網站 Indeed 的經濟研究總監 Laura Ullrich 分析指出，各大科技公司近期一邊大舉裁員數千人，一邊卻將巨額資金砸向 AI 基礎建設。

目前在 Indeed 平台上面，數據與分析領域反倒成為招募熱度最低的行業。

Ullrich 認為，一旦相關技術發展成熟，市場對數據科學家等能夠熟練運用 AI 的專業人才需求可能再度回升。但她同時警告，AI 本身也能執行原先分配給數據科學家的許多核心任務，這有可能會削弱此職務的長線成長潛力。