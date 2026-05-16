鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 12:00

美國對沖基金巨頭橋水基金 (Bridgewater Associates) 最新提交的 13F 文件顯示，該基金在 2026 年第一季大幅調整持股布局，不僅全面撤出多檔軟體股，更大舉加碼半導體與工業類股。其中，台積電成為橋水本季最大新建倉標的，而 Salesforce 則遭到全面清倉，反映橋水正重新調整科技股配置方向。

文件顯示，該基金正明顯從企業軟體板塊轉向 AI、半導體與工業類股，同時降低金融股曝險，凸顯大型機構投資人在高利率與 AI 熱潮環境下的最新資產配置方向

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橋水本季增持幅度最大的個股則是亞馬遜 (AMZN-US)。文件顯示，橋水增持超過 244 萬股亞馬遜股票，使其躍升為基金第三大重倉股，持股比重提高至約 4.1%。

上述軟體股在第一季股價普遍重挫逾三成，顯示橋水可能在估值壓力升高背景下，主動降低對企業雲端軟體產業的曝險。

另一方面，金融股成減碼重災區。橋水退出 Global Payments(GPN-US) 與 Webster Financial(WBS-US) 等金融類股，其中 Global Payments (GPN-US) 持股減少約 95.8 萬股，市值減少約 7416 萬美元。

儘管橋水大幅調整個股部位，ETF 仍持續扮演核心配置角色。

橋水十大重倉部位 (圖：橋水)