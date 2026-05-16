鉅亨網編譯羅昀玫
美國對沖基金巨頭橋水基金 (Bridgewater Associates) 最新提交的 13F 文件顯示，該基金在 2026 年第一季大幅調整持股布局，不僅全面撤出多檔軟體股，更大舉加碼半導體與工業類股。其中，台積電成為橋水本季最大新建倉標的，而 Salesforce 則遭到全面清倉，反映橋水正重新調整科技股配置方向。
文件顯示，該基金正明顯從企業軟體板塊轉向 AI、半導體與工業類股，同時降低金融股曝險，凸顯大型機構投資人在高利率與 AI 熱潮環境下的最新資產配置方向
橋水第一季最大規模的新建倉為台積電 (TSM-US)，市值高達 3.64 億美元。另一方面，最大規模的清倉標的則是 Salesforce(CRM-US)，持股減少超過 193 萬股，持倉市值縮減約 5.12 億美元，而該公司股價同期下跌約 30%。
橋水本季增持幅度最大的個股則是亞馬遜 (AMZN-US)。文件顯示，橋水增持超過 244 萬股亞馬遜股票，使其躍升為基金第三大重倉股，持股比重提高至約 4.1%。
此外，橋水同步加碼多檔 AI 與半導體概念股，包括輝達 (NVDA-US)、美光(MU-US)、博通(AVGO-US) 以及 Marvell Technology(MRVL-US)。
其中，輝達 (NVDA-US) 持股增加約 82.8 萬股，成為橋水第四大重倉股；美光 (MU-US) 持股增加約 58.6 萬股；博通 (AVGO-US) 增持約 66.9 萬股；邁威爾科技 (MRVL-US) 則增加約 96.2 萬股。
相較之下，橋水則明顯撤出企業軟體與雲端服務類股。除 Salesforce (CRM-US) 外，Workday(WDAY-US)、ServiceNow(NOW-US) 以及 GoDaddy(GDDY-US) 也遭到大幅減碼甚至清倉。
其中，Workday (WDAY-US) 持股減少超過 96.5 萬股，ServiceNow (NOW-US) 減少約 133.8 萬股，而 GoDaddy (GDDY-US) 則遭全面出清。
上述軟體股在第一季股價普遍重挫逾三成，顯示橋水可能在估值壓力升高背景下，主動降低對企業雲端軟體產業的曝險。
除科技板塊外，橋水也大舉提高工業類股配置，工業板塊成為本季權重增幅最大的產業。新建倉標的包括 Paccar(PCAR-US) 與 Kennametal(KMT-US)，反映橋水對製造與工業景氣循環類股態度轉趨積極。
另一方面，金融股成減碼重災區。橋水退出 Global Payments(GPN-US) 與 Webster Financial(WBS-US) 等金融類股，其中 Global Payments (GPN-US) 持股減少約 95.8 萬股，市值減少約 7416 萬美元。
儘管橋水大幅調整個股部位，ETF 仍持續扮演核心配置角色。
State Street Global Advisors 旗下 SPDR 標普 500 ETF (SPY-US) 仍為橋水第一大重倉部位，持股約 436.5 萬股，市值約 28.4 億美元，占整體投資組合約 13%。
不過，橋水本季也大幅削減貝萊德旗下 iShares Core S&P 500 ETF (IVV-US) 部位，減持超過 150.7 萬股，市值縮水約 11.17 億美元。
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