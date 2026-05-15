〈焦點股〉機器人新題材續夯 達明、和椿連袂強勢漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (15) 日開高震盪，隨著 AI 技術持續發展強勁，帶動機器人產業設備與模組出貨旺盛，近期中國機器人製造廠宣布，推出全球首款量產版可載人機，可透過人類操控，實現人形雙足站立機器人，帶旺今日和椿 (6215-TW)、達明 (4585-TW) 今日開高走高，量價齊升，盤中雙雙亮燈拉上漲停板。
近期機器人題材持續熱夯，除了機械實作機型持續進步，包括 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度預言，具備「推理能力」的機器人將在 1 至 3 年內逐步成為主流；包括鴻海 (2317-TW) 昨 (14) 日法說上也釋出訊息，宣布從今 (2026) 年第 2 季已開始於美國工廠導入人形與協作型機器人進入產線部署。
廣達 (2382-TW) 旗下孫公司達明受惠於歐美客戶持續強化區域製造能量，4 月營收 1.42 億元，年增達 16.31%，前 4 月營收年增 1.28%，第 1 季稅後純益來到 6,777 萬元，季增 7.94%、年增 3.03%，創單季歷史新高紀錄。
和椿則受惠於設備與模組、機器人及其他主力產品線營收齊揚，第 1 季稅後純益 9,400 萬元、年增 212%，管理層看好過去的多項概念驗證 (POC)，今年有望開始轉化為實際營收，成為業績成長關鍵。
研調機構指出，今 (2026) 年下半年全球機器人產業將進入商業化關鍵期，其中中國廠商憑藉供應鏈優勢在出貨量上領先，美國則強勢研發泛用 AI 技術，預計 2030 年人形機器人市場規模，將攀升至 152.6 億美元。
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