〈焦點股〉機器人新題材續夯 達明、和椿連袂強勢漲停

近期機器人題材持續熱夯，除了機械實作機型持續進步，包括 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度預言，具備「推理能力」的機器人將在 1 至 3 年內逐步成為主流；包括鴻海 (2317-TW) 昨 (14) 日法說上也釋出訊息，宣布從今 (2026) 年第 2 季已開始於美國工廠導入人形與協作型機器人進入產線部署。