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營收速報 - 凱基金(2883)4月營收134.67億元年增率高達144.31％

鉅亨網新聞中心

凱基金(2883-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣134.67億元，年增率144.31%，月增率147.27%。

今年1-4月累計營收為370.33億元，累計年增率319.62%。

最新價為21.85元，近5日股價下跌-1.56%，相關金融保險下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9682 張
  • 外資買賣超：+8298 張
  • 投信買賣超：-13082 張
  • 自營商買賣超：-4898 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 134.67億 144% 147%
26/3 54.46億 275% -42%
26/2 93.68億 25% 7%
26/1 87.52億 -4% 49%
25/12 58.65億 -42% -45%
25/11 106.79億 52% -4%

凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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