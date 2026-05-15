營收速報 - 凱基金(2883)4月營收134.67億元年增率高達144.31％
鉅亨網新聞中心
凱基金(2883-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣134.67億元，年增率144.31%，月增率147.27%。
今年1-4月累計營收為370.33億元，累計年增率319.62%。
最新價為21.85元，近5日股價下跌-1.56%，相關金融保險下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9682 張
- 外資買賣超：+8298 張
- 投信買賣超：-13082 張
- 自營商買賣超：-4898 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|134.67億
|144%
|147%
|26/3
|54.46億
|275%
|-42%
|26/2
|93.68億
|25%
|7%
|26/1
|87.52億
|-4%
|49%
|25/12
|58.65億
|-42%
|-45%
|25/11
|106.79億
|52%
|-4%
凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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