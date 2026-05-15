〈台股開盤〉半導體雙王帶頭衝 大漲650點再刷新高42408點

隨著美股走揚，台股今 (15) 日開高表態，權值雙王台積電、聯發科勁揚，推升盤中一度大漲逾 650 點、衝上 42,408 點，創下歷史新高，不過隨著高點獲利了結賣壓沉重，漲幅也迅速收斂，一度來到 41830.42 點，盤中再度展開 4 萬 2 關卡攻防，預計今日成交量將達 1.3 兆元，較昨日放大。