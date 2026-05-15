〈台股開盤〉半導體雙王帶頭衝 大漲650點再刷新高42408點
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著美股走揚，台股今 (15) 日開高表態，權值雙王台積電、聯發科勁揚，推升盤中一度大漲逾 650 點、衝上 42,408 點，創下歷史新高，不過隨著高點獲利了結賣壓沉重，漲幅也迅速收斂，一度來到 41830.42 點，盤中再度展開 4 萬 2 關卡攻防，預計今日成交量將達 1.3 兆元，較昨日放大。
權值股今日普遍強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤上漲超過 2%，最高達 2,325 元，企圖挑戰前高 2,345 元，聯發科 (2454-TW) 也反彈超過半根，市值縮水至 5.5 兆元，市值回到 5.7 兆元，回升至第二大權值股，台達電 (2308-TW) 也在平盤上表現。
此外，鴻海 (2317-TW) 法說報喜，財報也亮眼，推升股價強漲半根，最高達 260 元，站回五日線大關，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也受惠成熟製程持續發酵，持續飆漲 6%，最高達 118 元，改寫 26 年來新高。
市場今日再度聚焦被動元件，指標股國巨 *(2327-TW) 領軍大漲超過 5%，衝上 492.5 元，為分割以來的新高，其他如光頡 (3624-TW)、日電貿 (3090-TW) 更雙雙亮燈漲停。
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