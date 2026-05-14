〈台股盤後〉4萬2折返跑 靠台積電穩盤漲377點收復5日線

台股今 (14) 日開高後，一度大漲超過 800 點、達 42,205 點，企圖挑戰前高 42,253 點，但隨著獲利了結賣壓出籠，終場漲幅收斂，收在 41,751.75 點，上漲 377.25 點，4 萬 2 千點大關再次得而復失，成交量 1.21 兆元，較昨日收斂。