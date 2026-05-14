〈台股盤後〉4萬2折返跑 靠台積電穩盤漲377點收復5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (14) 日開高後，一度大漲超過 800 點、達 42,205 點，企圖挑戰前高 42,253 點，但隨著獲利了結賣壓出籠，終場漲幅收斂，收在 41,751.75 點，上漲 377.25 點，4 萬 2 千點大關再次得而復失，成交量 1.21 兆元，較昨日收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 扮演撐盤要角，上漲超過 2%，收在 2,270 元，陸續站回 5 日線與 10 日線，聯發科 (2454-TW) 持續下挫，跌幅近 3%，收在 3,405 元，市值縮水至 5.5 兆元，也跌回第三大權值股，而台達電 (2308-TW) 則略低於平盤下。
不過，智邦 (2345-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 持續受矚，雙雙攻上漲停板，鴻勁 (7769-TW) 也續揚近 2%，都為大盤走勢增溫。
記憶體族群今日再度獲資金青睞，晶豪科 (3006-TW)、群聯 (8299-TW)、華邦電 (2344-TW) 同步亮燈漲停，南亞科 (2408-TW)、宜鼎 (5289-TW)、創見 (2451-TW)、鈺創 (5351-TW) 也都大漲半根以上，族群走勢相當活潑。
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