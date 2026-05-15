台股跌 579.39 點收 41172.36 點 ，三大法人賣超 366.61 億元。
鉅亨網新聞中心
台股今 (15) 日早盤受 AI 熱潮激勵，指數一度大漲逾 650 點，衝上 42408.66 點歷史新高。盤中受到亞、韓股市暴跌的拖累，高檔獲利了結賣壓大舉出籠，指數急殺翻黑，最低下探 41060.57 點，高低價差劇震達 1348.09 點。終場收 41172.36 點，下跌 579.39 點，跌破 5 日、10 日均線，成交量 1.3 兆元。三大法人合計賣超 366.61 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 103.67 億元；投信賣超 13.49 億元；自營商賣超 249.44 億元，三大法人合計賣超 366.61 億元。
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