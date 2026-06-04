鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-05 06:50

投資人仍有幾個可挑剔之處。首先，博通預估本季 AI 晶片營收將年增逾 200%，達到 160 億美元，但仍低於華爾街部分分析師的目標。且公司僅重申明年 AI 晶片營收將達 1,000 億美元的預測，並未進一步上調展望。

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TD Cowen 分析師 Joshua Buchalter 表示，在市場期待企業大幅超越預期並上調財測的環境下，僅維持既有成長預測，很可能令投資人失望。

他在周三的報告中指出，博通 2027 年的業績其實仍有上行空間，但公司似乎不願意提前強調這些潛力，短期內可能持續壓抑股價表現。

此外，毛利率下滑也是市場擔憂因素之一，原因包括軟體業務與晶片業務營收結構變化，以及部分客製化 AI 晶片專案前景仍存在不確定性。

Google 訂單轉向聯發科疑慮

Evercore ISI 分析師 Mark Lipacis 表示，博通的財報說明進一步印證他的看法，即博通可能正失去部分來自 Google 的業務，受益者則是台灣晶片廠聯發科 (2454-TW)。過去十多年來，Google 一直與博通共同開發其 TPU，但市場傳聞指出，Google 正考慮在未來世代產品中與聯發科合作。

Lipacis 表示，在這種情況下，投資人可能更偏好結構單純、成長路徑清晰的公司，因此短期上漲空間可能受到壓抑。費城半導體指數今年已大漲 96%，而博通今年累計上漲 38%，近三個月更大漲 51%。

分析師仍看好 2027 年後前景

儘管短期承壓，Buchalter 認為，博通明年有望支援客戶部署約 10GW 的客製化 AI 晶片運算能力，這將為 AI 晶片業務帶來「顯著上行空間」。

此外，他指出，博通旗下 VMware 軟體業務也能受惠於 CPU 需求激增。目前 AI 代理與推論運算需求快速增加，正帶動處理器需求持續攀升。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 則認為，博通真正的爆發點可能落在 2027 年下半年。他表示，屆時多項客製化 AI 晶片專案將開始進入量產，進而帶動「2028 年的營運規模可能顯著高於目前市場預期。」但在此之前，他預期博通的主要成長動能仍將來自軟體及非 AI 晶片業務。