鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股價近期強勁上漲後，市場對其表現幾乎抱持完美期待。但公司在財報會議上的展望未能滿足市場高度預期，導致股價周四 (4 日) 暴跌逾 12%。
投資人仍有幾個可挑剔之處。首先，博通預估本季 AI 晶片營收將年增逾 200%，達到 160 億美元，但仍低於華爾街部分分析師的目標。且公司僅重申明年 AI 晶片營收將達 1,000 億美元的預測，並未進一步上調展望。
周四股價重挫，使博通市值一天蒸發 2,860 億美元。根據道瓊市場數據，這不僅創下博通史上最大單日市值損失，也是在美國企業史上排名第四大的單日市值縮水紀錄。
TD Cowen 分析師 Joshua Buchalter 表示，在市場期待企業大幅超越預期並上調財測的環境下，僅維持既有成長預測，很可能令投資人失望。
他在周三的報告中指出，博通 2027 年的業績其實仍有上行空間，但公司似乎不願意提前強調這些潛力，短期內可能持續壓抑股價表現。
此外，毛利率下滑也是市場擔憂因素之一，原因包括軟體業務與晶片業務營收結構變化，以及部分客製化 AI 晶片專案前景仍存在不確定性。
Google 訂單轉向聯發科疑慮
Evercore ISI 分析師 Mark Lipacis 表示，博通的財報說明進一步印證他的看法，即博通可能正失去部分來自 Google 的業務，受益者則是台灣晶片廠聯發科 (2454-TW)。過去十多年來，Google 一直與博通共同開發其 TPU，但市場傳聞指出，Google 正考慮在未來世代產品中與聯發科合作。
Lipacis 表示，在這種情況下，投資人可能更偏好結構單純、成長路徑清晰的公司，因此短期上漲空間可能受到壓抑。費城半導體指數今年已大漲 96%，而博通今年累計上漲 38%，近三個月更大漲 51%。
分析師仍看好 2027 年後前景
儘管短期承壓，Buchalter 認為，博通明年有望支援客戶部署約 10GW 的客製化 AI 晶片運算能力，這將為 AI 晶片業務帶來「顯著上行空間」。
此外，他指出，博通旗下 VMware 軟體業務也能受惠於 CPU 需求激增。目前 AI 代理與推論運算需求快速增加，正帶動處理器需求持續攀升。
Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 則認為，博通真正的爆發點可能落在 2027 年下半年。他表示，屆時多項客製化 AI 晶片專案將開始進入量產，進而帶動「2028 年的營運規模可能顯著高於目前市場預期。」但在此之前，他預期博通的主要成長動能仍將來自軟體及非 AI 晶片業務。
Rasgon 在周四報告中寫道，「我們認為，未來幾季股價可能進入休息階段。但當時間進入 2027 年後，博通的投資敘事將再次變得有趣。」