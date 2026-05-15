鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-15 10:30

隨著全球聚焦美國總統川普與中國國家主席習近平的歷史峰會，分析師認為，美中跨越「修昔底德陷阱」，這場會談可能成為全球前兩大經濟體關係重啟的重要轉折點，市場對美中長期休戰抱持期待。

美中跨越「修昔底德陷阱」川習會促長期貿易休戰期 (圖：REUTERS/TPG)

川普稱雙方有「極其積極且富有成效」討論

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川普週四 (14 日) 在北京與習近平舉行高峰會後表示，雙方進行了「極其積極且富有成效」的討論，並稱美中有機會開啟「更高層次合作與繁榮的新未來」。

川普當晚出席北京國宴時表示，習近平是他的「朋友」，並形容此次中國行受到「盛大且精彩」的接待。他指出，目前雙方會談進展「一切都很好」，對美中兩國都有利，並邀請習近平於 9 月訪問美國。

習近平則表示，他與川普進行了「深入交換意見」，並強調美中應該「成為夥伴，而不是對手」。他同時指出，雙邊關係唯有建立在「相互尊重」基礎上，才能維持長期穩定。

此次峰會延續川普與習近平去年底於南韓會晤後的緩和氣氛。當時雙方曾促成美中貿易戰降溫，而川普也以「G2」形容美中關係，讓市場對長期休戰抱持期待。

川習會討論多項敏感議題

包括中國採購美國農產品與工業商品、關稅、台灣、稀土供應，以及伊朗戰爭等地緣政治風險都是本次川習會的討論議題。

《華爾街日報》引述白宮會談摘要報導，川普與習近平討論了「加強經濟合作」的方式，包括中國擴大採購美國農產品，以及限制芬太尼原料從中國流入美國。

不過，台灣問題仍是此次峰會最敏感的焦點之一。中國官媒指出，習近平在會談中警告，若台灣問題處理不當，美中恐陷「極度危險局勢」。川普先前透露表示，他將向習近平提及美國對台軍售問題。

除了政治議題外，美中雙方也積極釋出經貿合作訊號。

川普週四受訪時透露，中國將大規模採購波音飛機 200 架。財政部長貝森特表示，雙方討論能源、農產品採購，以及中國投資美國非戰略性產業等議題。

此次陪同川普訪中的美國企業高層陣容龐大，包括特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)、蘋果執行長庫克 (Tim Cook)、波音執行長 Kelly Ortberg，以及輝達執行長黃仁勳等科技與工業界重量級人物。

另一方面，《路透》稍早報導，美國已批准約 10 家中國企業購買輝達 H200 AI 晶片，但目前尚未正式出貨。由於黃仁勳此次隨團訪中，市場預期，美中可能就 AI 晶片銷售限制取得部分突破。

不過，貝森特對此表示，「這消息我也是從新聞上才看到」，並稱相關出口審批屬於美國商務部權限。

除了經貿與科技議題外，伊朗戰爭與荷姆茲海峽局勢也成為此次會談重點之一。

根據伊朗《法斯通訊社》報導，德黑蘭目前已允許中國船隻通行荷姆茲海峽。該海峽是全球最重要能源運輸航道之一，約占全球五分之一石油運輸量。

由於荷姆茲海峽持續受到衝突影響，全球油價近期明顯攀升，也進一步加劇市場對通膨升溫的擔憂。貝森特則表示，他相信中國會在幕後努力協助緩和局勢，「在可能範圍內影響德黑蘭」。貝森特預估，只要油價回落，美國通膨壓力將會「迅速降溫 (quickly ease)」。

華爾街分析

匯豐銀行 (HSBC) 亞洲經濟學家 Justin Feng 表示，這場峰會可能成為全球「G2」權力格局的「決定性考驗」。他指出，美國、中國與歐盟目前合計占全球國家生產毛額 (GDP) 約 60%，美中關係變化將深刻影響全球經濟與金融市場。

中國美國商會董事會主席 James Zimmerman 表示：「兩國繼續打貿易戰或互相報復，並不合理。」

哈佛大學教授、前美國國防部助理部長 Graham Allison 接受訪問時表示：「這次峰會最重要的關鍵字將是『穩定化』(stabilization)。」他認為，雙方先前達成的休戰安排，未來可能正式制度化。

Allison 也提到著名的「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap) 理論，意指新興強權與既有霸權之間的競爭，歷史上往往容易演變成衝突。他指出，習近平曾詢問，美中是否有機會避開這種歷史循環。

Zimmerman 表示，這次峰會讓外界對美中未來持續對話與溝通抱持樂觀態度，並有機會建立未來一年的協商與合作路線圖。

瑞士寶盛銀行 (Bank J Safra Sarasin) 投資長 Dong Chen 表示，所謂「G2」框架，代表美中將逐漸以「平等夥伴」身分共同主導全球議題，而非由單一國家主導國際秩序。

對於伊朗議題，前印度駐中國大使 Gautam Bambawale 表示，中國願意在能力範圍內協助緩和局勢，但美國也必須理解，北京能發揮的影響力存在一定限制。