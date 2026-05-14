鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 01:00

輝達執行長黃仁勳與妻子創立的基金會，近日從雲端運算公司 CoreWeave 購入 1.083 億美元的 AI 算力捐贈給大學及非營利研究機構，用於科學與 AI 研究，輝達並打算向部分受贈者提供免費工程服務。

黃仁勳基金會此舉凸顯 AI 算力已成為關鍵生產要素，產業也正從「隨行就市」的短期交易轉向長協鎖量鎖價，以應對需求井噴帶來的供需失衡與價格波動。

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在此背景下，資產金融化趨勢也正在浮現。CME 集團與 GPU 市場數據業者 Silicon Data 周二 (12 日) 也宣布，打算在今年稍晚推出算力期貨，現正待監管審查，新合約將讓交易員、金融機構、AI 開發者及雲端服務供應商 (CSP) 能對沖算力市場波動與價格風險。

中信證券指出，這將是全球首個錨定 GPU 算力租賃費率的現金結算期貨，標誌算力作為「21 世紀新石油」邁向資產化與金融化的關鍵里程碑。