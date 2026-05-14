鉅亨網新聞中心 2026-05-14 19:50

中國國務院總理李強周四 (14 日) 下午在人民大會堂會見隨同美國總統川普訪華的美國工商界代表。此次會面發生在川普與習近平主席舉行高峰會晤、為兩國關係提供「戰略指引」之後，李強強調，一個穩定、可預期且開放的政策環境，是中國政府長期不變的承諾。

李強會見美企高層：穩定開放是長期承諾 籲深耕中國市場(圖:REUTERS/TPG)

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李強在致辭中指出，即便面臨地緣政治競爭，美中兩國完全有能力且應當繼續當「朋友和夥伴」，以實現相互成就與共同繁榮。

他強調，健康關係的發展不僅依賴政府間的努力，也需要工商界等各界的共同推動。針對未來經濟藍圖，李強特別提到中國正在實施的「十五五」規劃，指出中國市場的規模性、成長性與穩定性依然明顯，歡迎外資企業繼續深耕。中方承諾將提升行政效率、傾聽企業訴求，並為外資提供更好的服務，讓企業能「安心規劃未來」。

與會的美國工商界代表回應稱，美中關係至關重要，兩國元首的成功會晤為經貿合作注入了新動力與確定性。他們高度評價中國在打造一流營商環境上的努力，並表達了擴大對華合作的強烈意願，承諾將繼續發揮「橋樑」作用，推動美國各界更客觀地看待中國發展。