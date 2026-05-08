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〈電子五哥營收〉廣達前4月營收已突破兆元關 下周法說釋AI伺服器展望

鉅亨網記者劉玟妤 台北

廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 3399.21 億元，月減 6.3%，年增 1.21 倍；累計今年前 4 月營收 1.15 兆元，年增 79.6%。廣達將於下周四 (14 日) 召開法說會，市場聚焦 AI 伺服器展望與市況。 

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廣達前4月營收已突破兆元關，下周法說釋AI伺服器展望。(鉅亨網資料照)

至於筆電出貨，廣達 4 月筆電出貨 350 萬台，月減 33.96%，年增 6.06%。廣達指出，由於 3 月適逢第一季季底，季底效應墊高基期，使得 4 月筆電出貨較 3 月衰退。 


廣達表示，目前為財報公告前的緘默期，因此最新展望將於下周法說會說明。不過廣達先前提到，AI 伺服器仍為今年最主要的成長動能，第一季出貨主力已轉為 GB300，看好今年 AI 伺服器成長三位數百分比，並預期整體伺服器營收比重將上看 8 成。 


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