〈電子五哥營收〉廣達前4月營收已突破兆元關 下周法說釋AI伺服器展望

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廣達表示，目前為財報公告前的緘默期，因此最新展望將於下周法說會說明。不過廣達先前提到，AI 伺服器仍為今年最主要的成長動能，第一季出貨主力已轉為 GB300，看好今年 AI 伺服器成長三位數百分比，並預期整體伺服器營收比重將上看 8 成。