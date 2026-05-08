〈電子五哥營收〉廣達前4月營收已突破兆元關 下周法說釋AI伺服器展望
鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 3399.21 億元，月減 6.3%，年增 1.21 倍；累計今年前 4 月營收 1.15 兆元，年增 79.6%。廣達將於下周四 (14 日) 召開法說會，市場聚焦 AI 伺服器展望與市況。
至於筆電出貨，廣達 4 月筆電出貨 350 萬台，月減 33.96%，年增 6.06%。廣達指出，由於 3 月適逢第一季季底，季底效應墊高基期，使得 4 月筆電出貨較 3 月衰退。
廣達表示，目前為財報公告前的緘默期，因此最新展望將於下周法說會說明。不過廣達先前提到，AI 伺服器仍為今年最主要的成長動能，第一季出貨主力已轉為 GB300，看好今年 AI 伺服器成長三位數百分比，並預期整體伺服器營收比重將上看 8 成。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 梁次震：面對挑戰「唯快不破」今年積極爭取更多訂單
- 林百里喊話：廣達38歲正處健壯期 今年一定能勇往直前
- 廣達GB300出貨動能強勁 3月、Q1營收雙寫新猷
- 緯穎Q1獲利141億元EPS 75.95元創同期高 全年出貨雙位數年增
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇