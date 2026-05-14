鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 20:41

台新新光金控 2025 年 7 月 24 日正式合併，子公司新光人壽今年 1 月開帳的外匯價格變動準備金由去年底的 996 億元變為 560 億元，減少逾 4 成，引發市場關注。台新新光金控 (2887-TW) 今 (14) 日表示，無論是金控母公司或子公司新光人壽，在合併相關的會計處理上，均嚴格遵循國際財務報導準則 (IFRS) 及會計研究發展基金會之函釋，合法合規辦理，並澄清外界疑慮，「外價金並無任何調整或收回」情事，為尊重主管機關監理原則，將配合額外增提。

台新新光金解釋，本次爭議源自於台灣首宗兩大金控合併後，壽險子公司整併過程中所涉及的「會計準則」與「監理規範」交錯。

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根據 IFRS 3 企業合併規定，在 2025 年 7 月 24 日合併基準日時，金控母公司必須將資產負債按「公允價值 (市價)」重新衡量。由於子公司新光人壽需維持個體報表直到 2025 年底合併消滅，導致「金控合併報表」與「壽險個體報表」在後續匯率波動下，提存基礎產生落差，進而影響帳面餘額的表達方式。

台新新光金強調，本次調整屬於會計處理基礎差異所導致的「一次性調整」，對公司實質營運並無負面衝擊，並不影響當期損益及資本適足率，整體營運及保戶權益均不受影響。