NXP恩智浦CEO Rafael Sotomayor 6/2 COMPUTEX發表AI主題演講

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-31 11:45

COMPUTEX(台北國際電腦展) 主辦單位外貿協會今 (31) 日宣布，荷蘭半導體大廠 NXP 恩智浦 (NXPI-US) 總裁暨執行長 Rafael Sotomayor 將應邀來台，為 COMPUTEX 2026 在今年 6 月 2 日下午於台北世貿中心，登場發表「實體人工智慧」主題演講。

NXP CEO Rafael Sotomayor 6/2將於COMPUTEX 2026發表AI主題演講。(圖:貿協提供)

貿協表示，在智慧邊緣數據與即時決策交會之處，NXP 正引領邊緣 (Edge AI) 與實體人工智慧 (Physical AI) 的發展步伐，透過結合在安全、智慧邊緣運算上的領導地位，以及可擴展的人工智慧支援能力，NXP 正協助客戶打造更聰明、更安全、更具自主性的實體世界系統。

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此次 Rafael Sotomayor 主題演講將深入探討「實體人工智慧」的核心論點，強調其變革性的潛力、實現過程中所需面對的挑戰與架構進展、定義其本質的安全與保障需求，以及 NXP 在推動人工智慧從數位領域成功落地至現實世界中所扮演的關鍵角色。

貿協表示，COMPUTEX Keynote(主題演說) 報名預計於 4 月中旬開放，可鎖定官方網站獲取最新消息。