鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-22 12:26

COMPUTEX(台北國際電腦展) 主辦單位外貿協會宣布，NVIDIA(NVDA-US) 創辦人暨 CEO 黃仁勳將於 COMPUTEX 2026 期間發表主題演講，今年 6 月 1 日演講主題上，將展示 AI 的「五層蛋糕 (Five-Layer Cake)」架構，從能源到應用，以及 AI 生態系如何擴展，以支持下一波創新浪潮。

貿協指出，黃仁勳演講將於台北流行音樂中心舉行，並於台灣時間 6 月 1 日 (周一) 上午 11 時 (美西 5 月 31 日晚間 8 時) 同步直播，並將於輝達官網提供重播觀看，屆時將公布最新的人工智慧 (AI) 技術進展，並聚焦於打造 AI 生態系所需的合作夥伴。

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此外，輝達官網也宣布，今年 6 月 2 日至 4 日，將在台北國際會議中心 (TICC) 舉辦 GTC Taipei 大會。台北場活動將涵蓋主題演講、技術論壇、現場展示及生態系交流活動，重點呈現物理 AI、AI 工廠、代理系統與推論等領域的最新進展，GTC 不僅是一場大會，更是 AI 生態系的全球平台，讓創意從概念走向實際部署，而合作夥伴關係則協助擴展下一波創新浪潮。

GTC 為輝達旗艦級 AI 大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用以及未來發展趨勢。

輝達官網指出，此次輝達 GTC 大會重返台北，將共同探索下一代 AI 技術。這場全球 AI 盛會將匯聚開發人員、研究人員與產業領袖，深入探討重新定義各種可能性的最新突破，議程內容將涵蓋 AI 工廠與擴充基礎架構、代理與推理 AI、科學領域 AI、物理 AI 與機器人技術等多元主題。