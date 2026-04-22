鉅亨網記者黃皓宸 台北
COMPUTEX(台北國際電腦展) 主辦單位外貿協會宣布，NVIDIA(NVDA-US) 創辦人暨 CEO 黃仁勳將於 COMPUTEX 2026 期間發表主題演講，今年 6 月 1 日演講主題上，將展示 AI 的「五層蛋糕 (Five-Layer Cake)」架構，從能源到應用，以及 AI 生態系如何擴展，以支持下一波創新浪潮。
貿協指出，黃仁勳演講將於台北流行音樂中心舉行，並於台灣時間 6 月 1 日 (周一) 上午 11 時 (美西 5 月 31 日晚間 8 時) 同步直播，並將於輝達官網提供重播觀看，屆時將公布最新的人工智慧 (AI) 技術進展，並聚焦於打造 AI 生態系所需的合作夥伴。
此外，輝達官網也宣布，今年 6 月 2 日至 4 日，將在台北國際會議中心 (TICC) 舉辦 GTC Taipei 大會。台北場活動將涵蓋主題演講、技術論壇、現場展示及生態系交流活動，重點呈現物理 AI、AI 工廠、代理系統與推論等領域的最新進展，GTC 不僅是一場大會，更是 AI 生態系的全球平台，讓創意從概念走向實際部署，而合作夥伴關係則協助擴展下一波創新浪潮。
GTC 為輝達旗艦級 AI 大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用以及未來發展趨勢。
輝達官網指出，此次輝達 GTC 大會重返台北，將共同探索下一代 AI 技術。這場全球 AI 盛會將匯聚開發人員、研究人員與產業領袖，深入探討重新定義各種可能性的最新突破，議程內容將涵蓋 AI 工廠與擴充基礎架構、代理與推理 AI、科學領域 AI、物理 AI 與機器人技術等多元主題。
COMPUTEX 2026 將於 6 月 2 日至 5 日登場，展出場域橫跨南港展覽館 1、2 館、世貿 1 館及 TICC，打造多場館科技展演版圖，展覽規模也再創新高，共 1,500 家海內外企業使用達 6,000 個攤位參展。
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