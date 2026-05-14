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智崴Q1純益季增5倍 EPS0.67元 在手訂單持續增加

鉅亨網記者彭昱文 台北

體感設備廠智崴 (5263-TW) 今 (14) 日公告第一季財報，本業轉盈下，稅後純益 0.47 億元，季增 525%、每股純益 0.67 元，較去年同期轉盈；公司表示，因全球相關市場需求提升與中東戰後願景計劃，在手訂單不斷增加。

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智崴董事長歐陽志宏。(鉅亨網資料照)

智崴董事會決議，擬發行可轉換公司債總面額 6 億元，以及現金增資擬發行普通股 4300 張，資金將規劃於產能升級，充實營運資金，以因應未來訂單發展需求。


智崴第一季營收 3.29 億元，季減 22.05%、年增 27.11%、毛利率 50.65%，季增 10.63 個百分點、年增 25.03 個百分點、營業利益 0.10 億元，較上季及去年同期轉盈，營業利益率 3.10%。

展望今年，智崴看好，中東市場、一級主題樂園、全球觀光景點及城市娛樂中心等四大成長動能，上半年可望淡季不淡，將成為重啟成長的一年，因應需求，智崴也在橋頭科學園區興建新廠，擴增大型高階市場產能。


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智崴體感設備財報EPS

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