鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-30 13:40

COMPUTEX(台北國際電腦展) 主辦單位外貿協會今 (30) 日宣布，國內 IC 設計龍頭廠聯發科 (2454-TW) 副董事長暨執行長蔡力行，今年應邀於 COMPUTEX 2026 上發表主題演講。將深入剖析下一波 AI 演進浪潮，也說明聯發科領先業界的創新技術，不僅促進 AI 普及化，更致力於實現讓每個人享有智慧連網生活的願景。

貿協表示，蔡力行於 COMPUTEX 演講，將於今年 6 月 3 日上午在台北南港展覽館 2 館登場。

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聯發科位於人工智慧世代關鍵轉折點的最前線，此次登台，蔡力行將暢談聯發科技如何從百萬瓩等級的大規模資料中心，到日常使用的智慧邊緣裝置，全面加速 AI 的未來發展。此外也將深入剖析下一波 AI 演進浪潮，並說明聯發科領先業界的創新技術，不僅促進 AI 普及化，更致力於實現讓每個人享有智慧連網生活的願景。

蔡力行以深厚的半導體與科技產業的領導經驗，帶領聯發科技鞏固其全球半導體技術領導地位，持續驅動市場領先的創新發展。同時，也讓聯發科以先進晶片解決方案創新者角色，穩居全球行動晶片的市場龍頭，更於邊緣到雲端等新興事業發展上取得顯著進展。