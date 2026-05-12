東元砸16億元併購馬來西亞Dynaciate 下半年開始認列營收與獲利

東元 (1504-TW) 今 (12) 日宣布，董事會通過以 2 億元馬幣(約新台幣 16 億元)，併購馬來西亞工程公司 Dynaciate，進一步擴大東南亞資料中心工程的商機。東元指出，預計今年 8 月完成交割，可望於下半年開始認列營收與獲利。