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東元砸16億元併購馬來西亞Dynaciate 下半年開始認列營收與獲利

鉅亨網記者劉玟妤 台北

東元 (1504-TW) 今 (12) 日宣布，董事會通過以 2 億元馬幣(約新台幣 16 億元)，併購馬來西亞工程公司 Dynaciate，進一步擴大東南亞資料中心工程的商機。東元指出，預計今年 8 月完成交割，可望於下半年開始認列營收與獲利。 

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東元砸16億元併購馬來西亞Dynaciate，下半年開始認列營收與獲利。(圖：東元提供)

東元說明，Dynaciate 主要提供工程與土建、鋼構預製，以及維修改造服務，並自有製造工廠。此外，Dynaciate 已於 2025 年開始承接 CSP 客戶的資料中心工程。待 8 月交割完成後，屆時東元將持有 Dynaciate 絕對控股權，並開始認列相關營收與獲利。 


東元指出，Dynaciate 因有大型製造工廠，並具備高門檻配管預製與鋼構預製技術，有助東元推動模組化資料中心 (MDC) 工程的量產與接單能力。 

東元今天同步公告第一季財報，第一季營收 142.35 億元，季減 7.17%，年增 4.54%；毛利率 23.48%，季增 0.18 個百分點，年減 0.71 個百分點；營益率 8.28%，季增 1.78 個百分點，年減 0.41 個百分點；稅後純益 11.88 億元，季增 12.82%，年增 3.57%，每股純益 0.51 元。 


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東元Dynaciate併購資料中心財報

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