鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 19:50

國泰金控 (2882-TW) 今 (14) 日公布 2026 年 4 月自結稅後純益 142.7 億元，累計稅後純益達 459.3 億元，EPS 為 3.12 元。今年以來，各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷年同期新高。

國泰金前4月賺459.3億元EPS 3.12元 銀行、產險等4子公司全創新高。(圖/國泰金控提供)

國泰人壽 4 月稅後純益 85.7 億元，累計稅後純益達 259.4 億元，單月獲利強健，主要受惠資本市場反彈、帶動金融資產評價回升，加上過往厚實 CSM 的穩定攤銷、經常性收益挹注，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。4 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 260 億元及 57 億元，均維持穩定增長態勢。

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國壽指出，4 月伴隨中東地緣政治事件影響逐步鈍化，緊張情緒緩和、風險偏好回穩，全球股市強勁反彈，信用利差亦呈現縮窄。市場風險氣氛改善，帶動金融資產評價大幅回升，且在 CSM 穩定釋出、經常性收益持續挹注、避險成本持穩，以及接軌後負債利息成本顯著下降下，整體損益表現亮眼。

此外，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至 4 月底累積餘額逾 1260 億元。國泰人壽憑藉良好資產負債管理及穩健的投資操作，並搭配金融資產評價轉佳，使年初迄今整體淨值顯著增長，4 月淨值比逾 9%。面對多變金融環境，國壽將持續審慎因應市場變化，致力於優化財務體質與資本韌性，靈活調整資產配置，落實風險控管措施，以確保穩健經營與長期永續發展。

保險業務方面，4 月初年度保費穩居業界第一，年成長 110%。第一季外溢保單初年度保費與新契約件數雙雙居冠，並創歷年同期新高，初年度保費達 217 億元，年成長 142%，展現國泰人壽持續推動「健康險全外溢化」策略之成果。

國泰世華銀行 4 月稅後純益 43.3 億元，累計稅後純益 175.3 億元，年成長 10%。淨利息收入方面，放款及財務資產部位成長，另降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，整體淨手續費收入維持穩健。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數超過 600 萬張，動卡率維持良好表現。截至 4 月底逾放比率為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 1073%，資產品質維持穩健。

國泰產險 4 月稅後純益 3.8 億元，累計稅後純益 14.3 億元，續創歷史同期新高，整體營運穩健成長。4 月簽單保費 37 億元，累計簽單保費 137.5 億元，個人險與商業險累計簽單保費皆穩健成長，車險年增 4%，健康及傷害險年增 11%，火險年增 20%。業務方面，堅持價值導向，深化集團通路，並擴大新客戶接觸契機、拓展多元通路。面對近期金融市場的快速變化，投資團隊將靈活操作因應，以兼顧投資獲利及風險控管。

國泰證券 4 月稅後純益 10.5 億元，累計稅後純益 25.9 億元，年成長 158%，續創同期獲利新高，主要因台股市場交易活絡，4 月上市櫃日均量突破 1.2 兆新高紀錄。國泰證券以「數位經營」為核心，致力於提供客戶完善的投資服務體驗。截至 4 月，累計台股經紀市占達 4.61%，複委託成交量較去年同期大幅成長 80%，雙雙創下同期歷史新高。