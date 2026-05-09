〈熱門股〉東元AIDC效益顯現、4月營收創歷年次高 周漲逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東元 (1504-TW) 積極布局 AIDC，效益逐步顯現，預期今年 AIDC 占電力能源事業群營收比重上看 3 成以上，此外，東元 4 月營收表現亮眼，達 56.26 億元，年月雙成長，創歷年次高紀錄，激勵東元本周大漲逾 1 成。
東元本周漲幅 16.67%，本周最高漲至 74.7 元，周五 (8 日) 收 72.8 元，同步飛越 5 日線及季線。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計賣超 6783 張。
東元積極布局 AIDC，今年主要成長動能來自馬來西亞及泰國等客戶，而匯流排受惠資料中心與半導體建廠需求，今年取單年增 2 倍，相關營收年對年有望成長超過 5 成。整體而言，今年 AIDC 占電力能源事業群營收比重上看 3 成以上。
法人進一步推估，以東元電力事業群 1 年營收約 140 億元計算，今年 AIDC 相關營收可望達 40 至 50 億元。
東元 4 月營收 56.26 億元，月增 9.75%，年增 13.55%；累計今年前 4 月營收 198.25 億元，年增 6.27%。東元將於下周四 (14 日) 召開法說會，屆時將釋出最新展望與市況。
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