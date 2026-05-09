〈熱門股〉東元AIDC效益顯現、4月營收創歷年次高 周漲逾1成

東元本周漲幅 16.67%，本周最高漲至 74.7 元，周五 (8 日) 收 72.8 元，同步飛越 5 日線及季線。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計賣超 6783 張。

‌



東元積極布局 AIDC，今年主要成長動能來自馬來西亞及泰國等客戶，而匯流排受惠資料中心與半導體建廠需求，今年取單年增 2 倍，相關營收年對年有望成長超過 5 成。整體而言，今年 AIDC 占電力能源事業群營收比重上看 3 成以上。