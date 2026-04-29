鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-29 12:20

東元 (1504-TW) 加速布局東南亞市場，旗下子公司安達康科技今 (29) 日在馬來西亞檳城舉行裝甲式匯流排新廠開幕典禮。東元表示，該廠總投資金額約新台幣 3.7 億元，規劃年產能達 40 萬米匯流排，可支援東協及全球市場。

東元馬來西亞檳城新廠啟用，年產能達40萬米匯流排。(圖：東元提供)

董事長利明献表示，此次設廠生產電力傳輸系統，為當地客戶強化本地採購、在地服務的能力，也進一步提升東元在全球電力供應鏈市場的競爭力。

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東元指出，安達康檳城新廠位於東元檳城產業園區內，占地 3.5 公頃 (園區總面積 13 公頃)。新廠聚焦高效能裝甲式匯流排產品的研發與製造，主要應用於 AI 資料中心與高算力運算環境，產品也通過 IEC 與 UL 國際認證。工廠設備方面，採用智慧製造與自動化設備，提升產能效率與交期彈性。

安達康董事長林達文表示，此次檳城新廠啟用，將整合台灣模鑄式匯流排與馬來西亞甲式匯流排兩大製造基地，形成區域協同布局。

東元表示，隨著 AI 與雲端需求持續升溫，帶動電力基礎設施升級，但傳統電纜條件受限，因而轉向具備高載流能力、模組化設計及快速部署優勢的匯流排系統。根據產業研究，全球匯流排系統市場規模已達百億美元，且呈現成長趨勢，其中，亞洲與東南亞為主要成長動能。