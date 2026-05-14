鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-14 17:31

艾笛森 (3591-TW) 今 (14) 日召開法人說明會，發言人許正典表示，目前營運策略積極瞄準車用與感測元件雙引擎，預期今年整體出貨量與去年相比將有 10% 至 20% 的增長空間。受惠於新應用領域佈局陸續見效，內部對於全年營運抱持穩健成長的看法，且預期整體表現將優於去年。

艾笛森瞄準車用感測雙引擎 今年出貨量看增兩成。(圖：shutterstock)

許正典指出，感測元件在第一季的營收比重已微幅回升至 6% 。由於感測元件的訂單動能相較於其他產品線更為強勁，公司已設定明確營運目標，力拚在今年底前將該類產品營收佔比提升至 10% 的雙位數水位。

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在感測應用的具體佈局上，艾笛森正針對無人機與機器人領域展開送樣認證，產品包含應用於飛行指示燈的 Federal 3535 系列。此外公司也開發結合 Lens 與散熱模組的高亮度探照燈，以及應用於對地測距的 DToF 模組，這些高價值產品線都將成為照明產品以外的發展焦點。

車用產品目前仍是集團營收最主要的支柱，今年第一季佔比高達 48% 。公司觀察到大陸電動車市場競爭激烈，車廠為了成本考量不再迷信國外品牌元件，開始大量採用內資品牌，這為具備技術優勢的艾笛森創造了切入內地供應鏈的良好契機。

為了強化全球市場的接單競爭力，艾笛森規畫在今年下半年由子公司艾特光電啟動美國市場投資。此項佈局旨在配合北美客戶需求，強化當地車用模組與成品的交貨彈性，並由台北艾特負責整合相關技術與訂單，進一步擴展海外營運版圖。