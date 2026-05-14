鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-14 17:29

LED 廠艾笛森 (3591-TW) 今 (14) 日舉辦法說會並同步公告第一季財報，艾笛森第一季轉虧為盈，賺 1700 萬元，每股純益 0.12 元，發言人許正典表示，獲利回升是因為產品組合改善，同時帶動毛利率走揚，而中壢新廠預計第四季投產，持續支應未來產能需求。

艾笛森Q1轉虧為盈 毛利率連三季走揚 中壢新廠預計Q4投產。(圖：shutterstock)

115 年第一季營收 5.82 億元，季增 5.2 %，年增 1.5 %；毛利率 22.3 %，季增 0.8 個百分點，年減 0.8 個百分點；營業利益 0.22 億元，較前一季轉虧為盈，年增 12.0 %；營益率 3.8 %，季增 6.3 個百分點，年增 0.4 個百分點。稅後純益 0.17 億元，較前一季轉虧為盈，年增 29.6 %，每股純益 0.12 元。

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許正典提到，第一季毛利率表現持續攀升，由去年第三季的 18.3% 與第四季的 21.5%，進一步成長至 22.3%。首季營業利益實現 2197 萬元，相較去年第四季的營業損失呈現大幅改善，營益率則回升至 3.8% 。

許正典表示，艾笛森正積極調整經營體質，減少毛利較低的照明封裝產品出貨，轉向投入高附加價值的系統整合方案，展望後續營運，艾笛森將持續透過精準的接單策略來優化平均利潤，並加強與終端消費者連結，朝向 LED EMS 大廠邁進。

在產能佈局方面，艾笛森去年購置的中壢廠辦預計於今年 6 月底前完成交屋程序。內部規畫於第三季進行廠房整改與裝修工程，並預定在第四季正式進駐投產，為集團營運規模的長期擴張預作準備。