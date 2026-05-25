億光轉嫁成本力拚Q2毛利率回溫 高階不可見光與車用出貨帶勁

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-25 18:10

LED 廠億光 (2393-TW) 第一季因原物料上漲，導致毛利率承壓，而法人出具報告指出，面對上游原料銅價飆漲壓力，億光已經開始對客戶轉嫁成本 ，在營收以及毛利率都能提升。

億光轉嫁成本力拼Q2毛利率回溫 高階不可見光與車用出貨帶勁。(圖：shutterstock)

法人指出，受到導線架等關鍵材料受銅價影響暴漲兩成等外在因素制約，導致獲利有所下滑，不過億光內部已正式啟動替代料等相關因應措施 。隨著生產成本控制逐步顯效，法人推估明年營收、毛利率都可望走揚。

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在各產品線的板塊挪移方面，億光近年將發展重心成功轉向利基型應用 。在不可見光產品部分，高階電源供應器所使用之光耦合器以及智慧穿戴裝置感測元件需求穩健 ，預計今年仍將穩守 40% 的營收比重 。

車用業務也是億光今年不可忽視的成長火車頭，由於先前在歐美開案的成果陸續進入收割出貨期 ，預估車用占整體營收比重將從先前的 14% 攀升至 15% 。至於背光產品線，今年將憑藉優異的品質實力，順利取回去年因為競爭對手積極搶進而流失的背光訂單 ，預期營收比重將同步提高到 15% 。