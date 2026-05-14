鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-14 15:06

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今宣布與 TSUTAYA BOOKSTORE 海外首間直營店展開跨界合作，旗艦級大型顯示解決方案，擁有 162 吋的 4K microLEDProArt Cinema PQ09U 強勢進駐，共同打造融合文學、設計與視覺藝術的沉浸式現代文化場域。

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝認為，一直以來 ProArt 皆專注於為創作者打造全方位軟硬體整合的生態系，並以極致科技滿足其苛求完美的精神，實現精采創意；而 TSUTAYA BOOKSTORE 則致力拓展文化產業的無限可能；期待透過此次合作，點燃讀者創作靈感火花，讓人們在日常生活中，看見那些未曾想像的藝術之美，共同成就最無與倫比的感官體驗。

‌



臺灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬也表示，未來的書店不應受限於傳統零售空間，而是一座串聯文化與生活的重要樞紐；這次在海外首間旗艦店率先導入華碩 ProArt Cinema PQ09U，就是希望藉此打破閱讀邊界，在知識、視覺與生活風格的交會處，開啟一場兼具文化底蘊與現代科技的深度對話。