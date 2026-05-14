永誠資產管理處 2026-05-14 16:43

高資產家庭必懂的「資產轉化」思維：現金、股票、不動產的傳承稅務差異

當多數人談到理財，目光往往停留在「如何增加資產」，卻容易忽略財富管理中最後、也是最關鍵的一哩路，就是傳承成本。很多人辛苦一輩子累積資產，但真正進入傳承階段後才發現「擁有財富」與「傳遞財富」，其實是兩套完全不同的遊戲規則。

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尤其當資產從第一代移轉到第二代時，國稅局往往成為那位無法忽視的「虛擬繼承人」。因此，真正重要的從來不只是資產有多少，而是如何透過合法的資產轉化與配置，降低未來傳承時的稅務摩擦。因為在遺產稅世界裡，決定稅負的關鍵，不是市場價格，而是「法律上的課稅評價」。

現金資產：流動性最高，卻也是稅務效率最低的資產

在許多長輩的觀念裡，「留現金最安全、最方便」，認為這樣子女未來運用彈性最大。但從財富傳承的角度來看，現金其實是稅務效率最低、透明度最高的資產之一。

一塊錢，就是一塊錢

根據《遺產及贈與稅法》，現金是少數幾乎沒有任何評價折扣的資產。也就是說，國稅局在計算遺產價值時，現金的課稅價值幾乎等同於市場價值。假設留下 2,000 萬元現金，在扣除免稅額（目前為 1,333 萬元）與相關扣除額後，其餘部分將直接面臨遺產稅課徵。換句話說，現金雖然安全，但在傳承上，卻幾乎毫無「稅務緩衝空間」。

資金流向透明，難以隱藏

現代金融體系高度數位化，大額提領、密集匯款、異常資金移轉，都會留下完整紀錄。許多人以為在生前提前提領現金，就能避開遺產稅，但實務上，國稅局往往會追查生前兩年內的大額贈與與資金流向。若被認定屬於規避遺產稅，不僅可能被補稅，還可能面臨罰鍰。

通膨對現金的二次傷害

除了遺產稅之外，現金還有另一個問題，就是購買力會被時間侵蝕。當大量資產長期停留在低利率環境中，實際購買力往往會逐年下降。因此對於資產規模較大的家庭而言，過高的現金比例，某種程度上其實是一種「雙重損耗」，一邊面臨稅負，一邊被通膨侵蝕。

股票資產：最大的風險，不一定是市場，而是時間差

近年在 AI、半導體與全球科技浪潮帶動下，許多高資產族群的財富快速累積於股票市場。但股票作為傳承資產時，最大的問題，往往不是漲跌，而是「評價時間差」。

遺產評價日：法律上的時空凝結

依照現行規定，上市櫃股票的遺產價值，是以被繼承人死亡當日的收盤價作為計算基準。乍看合理，但真正的風險在於，從過世、申報、查核到正式核發稅單，實務上往往需要半年甚至更久。這段期間，市場可能早已出現巨大波動。

最怕的是「高價課稅、低價繼承」

想像一個情境：長輩過世當天，股票價格為 1,000 元，因此遺產稅也以 1,000 元作為計算基準。

但半年後，子女真正收到資產、準備繳稅時，股價已跌至 700 元。結果是資產縮水了 30%，卻仍需按照高點價格繳納稅金。這種「按高價繳稅、拿低價資產」的風險，往往是高資產家庭容易忽略的問題。

因此，當家庭逐漸進入傳承預備期時，通常會建議重新檢視資產波動性。部分高波動的科技股、成長股，或許可以適度獲利了結，逐步轉換為評價更穩定、波動較低的資產類型，降低未來傳承時的不確定性。

不動產：為什麼一直是高資產家庭的核心傳承工具？

如果觀察許多高資產家族的傳承架構，會發現不動產始終占有極高比例。原因很簡單，在稅務世界裡，不動產擁有極大的「評價落差優勢」。

市價與課稅價值，往往是兩個世界

遺產稅計價，並不是看實際成交市價，而是依據土地公告現值跟房屋評定現值。舉例來說：一間市價 5,000 萬元的房地產，實際課稅價值，可能只有 1,000 至 1,500 萬元。也就是說，透過不動產配置，同樣的財富規模，在國稅局眼中，可能瞬間縮小了數倍。這也是為什麼許多高資產家庭，會將部分金融資產逐步轉化為不動產的重要原因。

貸款，反而可能成為傳承槓桿

很多人以為「有負債不好」，但在傳承規劃中，適度負債有時反而能降低稅負。因為未清償貸款，依法可列為遺產扣除額。例如：若一間房屋課稅價值為 1,500 萬元，但仍有 1,000 萬元貸款未清償，則實際列入遺產的價值可能只剩 500 萬元。但繼承人取得的，仍然可能是具備租金收益與長期增值潛力的不動產資產。

繼承與贈與：很多人做錯的關鍵一步

不少父母擔心未來稅負，因此急著在生前把房產贈與給子女。但實際上，這往往未必是最好的選擇。因為贈與的問題，在於未來的取得成本，生前贈與房產，不僅可能涉及贈與稅，更重要的是：子女未來出售房產時，其取得成本通常偏低。這意味著，未來若出售房屋，可能面臨較高的房地合一稅負。

相較之下，透過繼承取得的不動產，在某些情況下，反而具有較佳稅務效果。尤其若為早年取得的不動產，甚至可能適用較舊制的稅務規範，降低未來出售時的稅負壓力。因此，究竟該「生前贈與」還是「身後繼承」，並沒有絕對答案，而是需要依照家庭資產結構、持有期間、未來出售規劃與現金流需求綜合判斷。

超高資產族群的進階配置：農地與特殊資產

對於資產規模更大的家族而言，單純的不動產規劃，有時仍不足以有效降低整體稅負。這時，「農地」便成為部分高資產家族的重要配置工具。依法繼承農地，若符合農業使用規範並提出相關證明，可享有遺產稅免稅資格。因此，對於希望保留大面積土地資產的家族而言，農地在特定條件下，確實具有極高的節稅效果。

不過，農地規劃並非沒有風險。繼承後五年內，若變更用途或出售，可能喪失原有免稅資格。因此，這類規劃更考驗家族的長期持有能力與資產紀律。

傳承規劃最常見的三個錯誤

1. 過度偏心，引發特留分爭議

若為了節稅，將大量資產集中留給單一子女，可能導致其他繼承人主張特留分權利，引發家族紛爭。很多時候，真正傷害家族的，不是稅，而是失衡的人性。

2. 忽略申報期限

遺產稅需於過世後 6 個月內完成申報。若涉及海外資產、未上市股權或複雜架構，往往容易因時間不足而產生罰則。

3. 資產很多，現金卻不足

有些家庭雖然擁有大量不動產與土地，但手上現金不足。最終即使稅負不高，也可能因為缺乏現金繳稅，被迫低價出售資產，這也是高資產家庭最常見的問題之一。

傳承的最高境界，不是節稅，而是家族韌性

談到最後，其實財富傳承真正重要的，從來不只是少繳多少稅，而是如何讓家族關係、資產結構與下一代的人生，能夠長期穩定地延續下去。而很多家庭最大的問題，不是資產不夠，而是彼此從未真正談過未來。因此，真正需要被傳承的，往往不只是資產本身，而是父母一路走來的價值觀、對家庭的責任感，以及對下一代的期待。因為只有理解，財富才能真正被延續，而不是被消耗。

此外還有重要的一點是「長輩的健康」，不只是醫療支出的問題，更代表是否還擁有足夠的時間，去完成資產安排、逐年贈與、家族溝通與價值傳遞。因為真正好的傳承，從來不是突然發生，而是需要時間慢慢布局。某種程度上，健康本身，就是家族財富韌性最重要的基礎。

財富傳承，也從來不是單一專業能夠獨立完成的事情。它牽涉的不只是法律，更包含稅務、金融、流動性管理與家族治理。真正成熟的高資產家庭，應該透過專業整合的力量，定期檢視整體資產結構，並隨著市場、稅法與家庭狀況的變化，持續調整配置節奏。

財富真正的價值，從來不只是留下多少數字，而是你能否用更有智慧、更有溫度的方式，把它穩定地交到下一代手上。當你開始理解現金、股票、不動產在傳承中的不同角色，你做的，就不再只是投資，而是在替整個家族建立長期延續的基石。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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