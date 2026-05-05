印度盧比匯率跌至歷史新低 央行考慮重啟2013年「危機工具箱」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受美伊在波斯灣爆發軍事衝突及中東局勢急劇惡化的影響，印度盧比匯率周二 (5 日) 跌至歷史新低，市場對地緣政治風險及油價上漲的擔憂顯著加劇。盧比兌美元匯率當日一度觸及 95.4175 的低點，跌破了上周四才創下的歷史紀錄。
能源成本與資本外流雙重打擊
自 2 月底美伊戰爭爆發以來，布蘭特原油價格從每桶約 70 美元飆升至近 115 美元。對於依賴石油進口的印度而言，能源成本的激增惡化了經常帳赤字並推升通膨預期，導致經濟學家紛紛下調增長預測。
此外，資本外流壓力持續增加。外國投資者今年已從印度股市撤出 210 億美元，這一數額已超過 2025 年全年的流出總量。
瑞銀分析師指出，印度盧比的核心問題在於國際收支 (BoP) 失衡，因此增加資本流入已成為政策的首要任務。目前，瑞銀已將盧比年末預測調整至 96，而澳盛銀行 (ANZ) 則預期 2027 年 3 月將進一步走貶至 98。
央行強力干預與「2013 危機工具」
面對匯率劇震，印度儲備銀行 (RBI) 已採取重度干預，包括在現貨與遠期外匯市場拋售美元。據報導，RBI 的短線美元遠期承諾已飆升至超過 1,000 億美元的紀錄高位，這在一定程度上限制了其未來的操作靈活性。
為了進一步鞏固外匯儲備緩衝，印度央行正考慮重啟 2013 年「縮減恐慌」(Taper Tantrum) 時期的政策工具。討論中的措施包括：
- 吸引非居民印度人 (NRI) 的美元存款。
- 取消海外債券投資者的預扣稅。
- 限制黃金進口。
- 為每日需求量高達 2.5 億至 3 億美元的石油營銷公司開設專門的外匯掉期窗口。
市場展望與政策信心
儘管面臨嚴峻挑戰，印度央行總裁 Sanjay Malhotra 在阿姆斯特丹的一場活動中表示，印度近期簽署的多項自由貿易協定 (FTA) 預計將帶來資本流入，應能抵銷部分能源價格衝擊帶來的負面影響。他預期今年的資本帳表現將優於去年。
然而，市場情緒依舊脆弱。交易商表示，進口商正積極增加避險操作以應對貶值，而出口商則因預期匯率進一步下跌而持幣觀望。與此同時，印尼盾及菲律賓披索等亞洲貨幣周二也同步走弱，反映出區域市場在海灣衝突下的普遍不安。
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