鉅亨網編譯許家華 2026-05-14 10:20

根據 CNBC「Inside India」電子報與記者 Lim Hui Jie 報導，在美國總統川普與中國國家主席習近平即將於北京舉行高峰會之際，印度政府與戰略圈正密切關注會談結果，擔憂若華府對北京立場轉趨和緩，恐削弱印度作為美國在印太地區制衡中國核心夥伴的戰略地位。

報導指出，隨著全球前兩大經濟體領導人會面，印度決策層最大的疑慮之一，是川普是否會尋求與中國達成更大規模的雙邊交易，進而弱化新德里在美國印太戰略中的重要性。

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美國史丹佛大學胡佛研究所 (Hoover Institution) 訪問學者 Ronak D. Desai 接受 CNBC 訪問時表示，如果川普優先推動與北京的「大交易」，印度將合理擔心，美國未來會把中國視為亞洲最主要談判對象，而不再將其視為核心戰略挑戰。

Desai 認為，印度接下來必須更積極凸顯自身戰略價值，讓美印關係在國防、海洋安全、關鍵礦產、能源與製造業等領域，展現更具體成果。

川普與習近平上次會面是在去年 11 月於南韓釜山舉行的 APEC 峰會。當時川普稱習近平是「非常強硬的談判者」，並表示雙方一直維持良好關係；習近平則呼籲中美成為「夥伴與朋友」。川普當時還曾以「G2」形容中美關係，引發外界對全球權力重新分配的討論。

曾擔任印度駐美、駐中與駐斯里蘭卡大使的 Nirupama Rao 向 CNBC 表示，川普向來偏好與強勢領導人互動，這也反映出他近期對習近平態度較為和緩的原因。

報導分析，過去 20 多年來，美國歷屆政府持續深化與印度關係，主要目的之一便是平衡中國在印太地區日益擴張的影響力。由於印度被視為全球最大民主國家，相較中國一黨體制，更容易成為華府的天然戰略夥伴。

印度智庫「觀察家研究基金會」(Observer Research Foundation) 外交政策副總裁 Harsh Pant 指出，川普第一任期其實曾大幅調整美國對中政策，並推動「四方安全對話」(QUAD) 機制升溫。QUAD 成員包括美國、日本、澳洲與印度，目標是在印太地區維持「和平、穩定與繁榮」。

此外，川普首任期對中國發動貿易戰，也促使全球供應鏈啟動「中國 + 1」策略，讓印度成為受惠者之一。許多美國企業開始將部分生產線與供應鏈從中國轉往印度與東南亞。

然而，報導指出，川普第二任期的外交政策已出現轉變。華府與新德里近期因貿易與關稅問題摩擦升高，美印關係明顯降溫。

川普日前甚至公開警告蘋果公司 (AAPL-US)，不要繼續在印度擴大 iPhone 生產，以配合其「美國優先」政策。另一方面，美國去年還指控印度利用低價俄羅斯石油牟利，並對印度商品加徵 25% 懲罰性關稅，但對中國購買俄油的態度相對寬鬆，引發印度不滿。

倫敦智庫 Chatham House 南亞研究員 Chietigj Bajpaee 表示，在川普政府下，「印度作為中國制衡力量」的論述已明顯弱化，因川普第二任期外交政策更偏向交易導向，而非價值導向。

報導提到，川普與習近平去年釜山會談後，美國對中國商品關稅曾降至約 47%，甚至低於當時對印度商品課徵的 50% 稅率，直到今年稍早才進一步下調。

美國戰略暨國際研究中心 (CSIS) 研究員 Aryan D’Rozario 分析，川普第二任期初期對中國態度極度強硬，但很快發現，美國企業與消費市場仍高度依賴中國零組件，因此對北京立場開始軟化。

儘管美印關係近期出現摩擦，但印度與中國之間長年存在邊境爭端，雙方關係始終緊張。分析人士認為，在這種背景下，印度對此次川習峰會結果的關注程度，恐高於大多數亞洲國家。

Bajpaee 指出，從新德里角度來看，印度正憂心「G2」概念再度復活，進一步邊緣化印度等中型強權國家。

印度 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.48%，高於 3 月的 3.40%，已連續第 6 個月上升。為穩定盧比匯率，印度政府也宣布將黃金與白銀進口關稅由 6% 大幅提高至 15%。