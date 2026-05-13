咖啡豆價格飆升 連鎖品牌不敢大漲價

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-13 16:00

咖啡價格持續攀升(圖：Shutterstock)

美國連鎖咖啡品牌 Dutch Bros 執行長 Christine Barone 表示，「我們在調價方面一直非常審慎，目前僅進行極有限度的漲價，實際上大部分通膨成本都是由我們自行吸收。」

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她談到，「我們認為，雖然目前咖啡價格非常高，但這可能只是暫時現象。因此，在等待咖啡價格稍微回落的同時，我們願意替顧客吸收這些成本。」

雖然咖啡價格已較去年底高點回落，但過去三個月仍維持在每磅 2.8 至 3 美元區間，遠高於疫情前每磅約 1 美元的水準。

根據最新美國消費者物價指數 (CPI) 數據，4 月咖啡價格較去年同期上漲 18.5%，較前月增加 2%。同期整體通膨年增 3.8%、月增 0.6%。

富國銀行 (Wells Fargo) 農業經濟學家 Michael Swanson 表示，目前價格飆升，主要反映去年以高價簽訂的咖啡採購合約，但未來可能逐漸出現緩解。

他指出，「我們已看到巴西與越南有更多供給進入市場，但要讓消費端重新感受到較低價格，可能還需要 6 到 12 個月。」

Dutch Bros 財務長 Josh Guenser 則形容，高咖啡價格是公司目前面臨「最大的逆風」。他指出，這些成本正阻礙公司達成長期 30% 利潤率目標。

Dutch Bros 已在今年初調漲 1.5% 價格，第二季仍將維持相同漲價幅度。而在第三季，Guenser 表示，價格調升幅度將減少約 1%。

不過，即便消費者面臨更高油價與日常支出壓力，他們仍願意為每天早晨那杯咖啡多花一點錢。

Dutch Bros 第一季同店銷售成長 8.3%，創下 2024 年第一季以來最佳表現。競爭對手 星巴克同樣繳出亮眼成績，美國市場同店銷售成長 7.1%。

星巴克執行長 Brian Niccol 表示，：「這是一種小小的奢侈享受，而且確實能吸引各種收入階層的消費者。」

另一方面，星巴克也正面臨成本上升壓力。財務長 Cathy Smith 向投資人表示，咖啡價格年增幅度「接近每磅 1 美元」。

她表示，「雖然市場變化仍可能持續，但考量近期咖啡價格走勢，我們預期關稅與咖啡成本壓力將在 2026 會計年度下半年逐漸緩解。」