鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-14 11:01

全球新能源領導品牌微星 (2377-TW) 宣布，旗下 Eco 系列充電樁通過重電指標企業「汎武電機」之極端耐候認證。微星憑藉深厚的資通訊研發底蘊，聯手汎武電機的電力實務經驗，共同解決電動車市場因氣候變因所引發的維護難題與隱形成本。

微星聯手汎武電機 Eco系列充電樁領先全台通過極端耐候實測。(圖：微星提供)

對於域營運商（CPO）或居家車主而言，設備因環境降雨或受潮導致的停機與修繕，始終是管理的核心痛點。微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷指出：「微星在研發 Eco 系列之初，就將環境韌性視為產品架構的基準。具備 IP65 等級防護設計，不僅無懼日常降雨，更在實測中展現應對台灣『紫爆級』豪雨的韌性。對營運商而言，這代表能有效降低長期營運支出；對家用車主，更是一份用電安全的承諾。」

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為驗證設備在極端環境下的耐受力，Eco 系列充電樁於符合 CNS 14165 (IEC 60529) 規範之標準實驗室，完成嚴苛的防護實測。測試過程將設備於負載運轉狀態下，透過旋轉噴頭進行多角度噴淋，模擬強風夾帶豪雨的極端衝擊；同時，專業人員全程監控電氣數據，確保設備在劇烈環境變因下，各項數值依然穩健。結果證實，微星產品在全方位水柱壓力下，不僅機殼密封防護無虞，內部關鍵電路與通訊模組亦保有優異的絕緣性能，完全適應台灣多雨潮濕的特殊氣候。

深耕重電與電力工程領域多年的「汎武電機」，長期累積配電設備、場域用電與戶外環境驗證經驗，對合作夥伴的篩選極為嚴謹，更重視能源設備導入市場前的安全與穩定性。

汎武電機董事長謝武吉表示：「微星 Eco 系列此次在實驗室中，完整經歷符合國際規範的極端耐候實測。汎武以重電實務經驗協助把關，讓產品不只通過規格，更能對應台灣高溫、多雨、潮濕的實際場域需求，為智慧建築、公共基礎設施及居家充電市場，提供更具安全性與實戰韌性的能源解決方案。」