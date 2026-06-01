鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-01 10:34

PC 品牌微星 (2377-TW) 將於 6/2-6/5 2026 台北國際電腦展，展出新世代掌機、旗艦筆電、前瞻顯卡散熱、友善 DIY 個人電腦零組件、企業級快閃儲存與次世代網通方案，展現橫跨地端、雲端與智慧邊緣的軟硬體整合實力。

微星行銷副總經理程惠正表示，立足四十載工程淬煉，微星科技始終致力於將強大算力轉化為直覺、穩定的用戶體驗。隨著智慧邊緣崛起，我們將技術從個人終端延伸至企業基礎設施，全面加速地端 AI 及各種代理應用落地。

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針對硬體核心布局，微星於現場展出 GeForce RTX 50 系列完整陣容，其中旗艦級代表更榮獲台北國際電腦展金獎肯定，展現頂級設計與效能調校實力。現場亦同步展示新世代散熱解決方案，涵蓋導熱材料、熱管結構與風扇之散熱創新，以及針對 12V 電源連接器之即時監測與硬體保護設計，呈現面向新世代高效能顯示卡的完整技術布局。

在商務與電競顯示器領域，微星發表全球首款具備智慧代理技術的電競顯示器，引入獨家人工智慧代理工具，使用者透過簡單指令即可即時切換顯示配置。此外，全新高效能桌上型電腦在 4 公升緊湊機身中搭載高算力處理器，提供最高達 126 TOPS 算力與 128GB 統一記憶體，能有效解決大模型的視訊記憶體瓶頸並確保數據隱私，建構安全高效的生產力基石。