鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-26 08:41

華碩今年 3 月與第 1 季集團營收雙雙改寫歷史新高，其中伺服器業務首季呈現翻倍式成長且年增幅度達 4 至 5 倍 。公司透過擴編基礎方案事業群來因應龐大訂單，並藉由簽署長期供應協議穩定記憶體料件供貨，展現優於產業平均的營運韌性 。

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微星鎖定中小企業與二及三線雲端服務供應商，預期 2026 年 AI 伺服器營收將維持 50% 至 100% 的高成長動能 。公司現階段以 NVIDIA MGX 架構為主，配備新世代 GPU 的系統產品已於 3 月提前出貨，預計第 2 季起加速放量並成為集團主要的成長引擎 。

技嘉目前訂單能見度已直達年底，上半年由 B300 與 GB300 伺服器領軍出貨，下半年則將同步推進下一代 Rubin 平台產品量產 。為滿足持續攀升的算力需求，技嘉規劃將今年資本支出提升至 20 億至 25 億元，用於擴增產能並建構自有 AI 算力中心 。