饗賓聚焦高價值品牌經營 推進饗饗自助餐新計畫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-14 08:05

連鎖餐飲集團饗賓餐旅 (7883-TW) 旗下自助餐廳「INPARADISE 饗饗」以西班牙為主題，邀請西班牙名廚推出聯名料理，預計活動進行至 7 月中旬，饗賓表示，饗饗持續推進「世界的饗饗」計畫，在競爭激烈的高端自助餐飲市場中，藉此加強做出差異性。

饗饗持續推進「世界的饗饗」計畫，與餐飲品牌進行聯名合作。(圖：饗賓提供)

饗饗為推進「世界的饗饗 TASTE THE WORLD, INPARADISE」計畫，以一餐區一名店的概念，自去年開始將異國飲食⽂化融入餐桌，去年首波進行義大利主題。

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饗饗表示，若說義大利料理展現的是經典與優雅，西班牙則是將料理推向當代的重要轉折；西班牙料理誕生於陽光、海風，風味濃烈純粹，並從經典料理重構到分子料理，重新定義感官體驗。

饗饗這次邀請台北西班牙餐廳 JARANA 創辦⼈ Daniel Sanz Martin 主廚共同合作，其餐廳連續入選台灣米其林指南推薦 (2022–2025)，並獲西班牙官方 Restaurants from Spain 認證，代表其料理手法、食材來源和餐飲體驗符合高品質保證。