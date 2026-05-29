鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-29 14:16

PC 品牌微星 (2377-TW) 因顯卡新品遞延、記憶體等零組件漲價，股價一度承壓，而本土法人出具報告指出，受到品牌廠商因上游料源不足導致殺價情況和緩，加上資源配置順利轉向高毛利率的中高階產品，加上微星 AI 伺服器等產品出貨強勁，公司營運已脫離去年的經營嚴峻低谷，後續獲利增長可期。

微星產品組合轉向中高階策略奏效 全年獲利可望持續走揚。(圖：shutterstock)

法人提到，微星第一季營收為 562.57 億元，季減 2.3% 且年增 5.1%，單季稅後純益達 34.17 億元，季增 109.4% 並年增 217.2%，結算單季每股盈餘達 4.04 元，大幅優於法人與市場預估。首季獲利表現亮眼主因是促銷活動大幅減少，加上去年底儲備的低價原料庫存發揮綜效，一舉將單季營業毛利率拉高至 15% 的高檔水準。

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法人指出，邁入第二季主機板與顯示卡傳統淡季，在缺乏輝達電競新品刺激下，微星第二季營收、毛利率將微幅下滑，不過由於處理器與記憶體等原物料價格高漲衝擊消費端拉貨意願，導致下修全年營收預估值，但終端售價適時反應成本調漲，將帶動全年毛利率以及獲利走揚。