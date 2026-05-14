回應習近平「修昔底德陷阱」提問 川普稱兩國關係「前所未有地好」

鉅亨網編譯許家華 2026-05-14 12:40

美國總統川普與中國國家主席習近平周四在北京人民大會堂舉行高峰會，正式啟動為期兩天的中美領袖會談。面對全球高度關注的美中競爭局勢，習近平在開場致詞時直接提出外界長期討論的「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)，詢問中美兩國是否能避免陷入歷史上新興強權與既有霸權衝突最終走向戰爭的命運。

（圖：Shutterstock)

根據中國官媒央視英文翻譯，習近平表示，目前全球都在關注這場會談，而中美能否避免「修昔底德陷阱」，已成為當今世界最重要問題之一。

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「修昔底德陷阱」概念源自古希臘歷史學家修昔底德對雅典與斯巴達戰爭的描述，後由哈佛大學教授 Graham Allison 廣泛推廣，用來形容崛起中的強權與既有霸權之間容易爆發衝突的歷史規律。

Allison 接受 CNBC 節目《Squawk Box Asia》訪問時表示，他預期川普與習近平去年在南韓釜山達成的貿易休戰協議，將進一步轉化為正式協議，而此次峰會最重要關鍵字將是「穩定化」。

川普則在開場談話中強調，美中關係將「比以往任何時候都更好」。他指出，自己與習近平私交深厚，雙方認識時間甚至超過歷任任何一組中美領導人。

此次會談是川普重返白宮後首次正式訪中，也是美國現任總統自 2017 年以來首度訪問中國。市場普遍認為，這場峰會不僅攸關全球經濟與地緣政治，也可能重新定義未來數年的美中關係框架。

根據雙方公布行程，川普與習近平首輪會談歷時約 1 小時，包括歡迎儀式與閉門交流。接下來雙方將持續進行多輪會談至周五中午。

川普周四下午還將參觀北京天壇，晚間則出席國宴。

此次峰會議題涵蓋範圍極廣，包括關稅、稀土供應、台灣問題、伊朗戰爭、AI 技術競爭與軍事安全等。

在全球 AI 競賽白熱化背景下，美中科技競爭也成為此次焦點之一。中國近年持續加速半導體自主化與 AI 基礎建設，而美國則透過出口管制限制中國取得先進 AI 晶片。

值得注意的是，陪同川普訪中的美國企業高層陣容龐大，包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長 Elon Musk、蘋果 (AAPL-US) 執行長 Tim Cook，以及輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳。

市場分析認為，這代表美國科技企業仍高度重視中國市場與供應鏈，同時也反映華府希望在地緣競爭之餘，維持經濟與科技領域有限合作空間。

其中，輝達近期持續遊說美國政府放寬 AI 晶片出口限制，希望恢復對中國高階 AI 市場供貨；蘋果則面臨中國智慧手機市場競爭壓力與供應鏈重組挑戰；特斯拉則持續依賴上海超級工廠作為全球重要出口基地。

此外，根據現場畫面，美國國務卿 Marco Rubio、美國國防部長 Pete Hegseth，以及中國國防部長董軍、中共中央外事辦主任王毅與中國國家發改委主任鄭柵潔等官員也共同出席會談。

市場同時關注此次峰會是否觸及稀土出口與供應鏈問題。中國目前掌握全球大部分稀土加工能力，而美國近年積極推動供應鏈去中化，雙方在關鍵礦產與科技材料領域競爭日益激烈。

另一方面，伊朗戰爭與荷姆茲海峽局勢也成為重要議題。中國是伊朗石油最大買家，而美國則持續試圖限制伊朗能源出口。分析人士指出，中東局勢升溫可能使北京在能源安全與外交上扮演更重要角色。

外界普遍認為，此次北京峰會除了經貿問題，更重要的是建立「危機控管機制」，避免美中競爭進一步失控。