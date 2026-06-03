鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 07:40

在 1989 年六四天安門事件 36 周年前夕，美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 週三(3 日) 發表聲明表示，中國共產黨無法透過審查制度抹去歷史記憶，世界將永遠記得當年在北京天安門廣場及周邊地區遭武力鎮壓的民主運動參與者。此番言論隨即引發北京強烈反彈，並使美中在人權與歷史議題上的分歧再次浮上檯面。

魯比歐在美國國務院於 6 月 3 日發布的聲明中指出，6 月 4 日是中國政府動用軍隊鎮壓和平示威者 36 周年紀念日。他表示，中共長期試圖透過資訊管制與言論審查掩蓋事件真相，但「再多的審查也無法抹去過去」，那些為爭取言論自由與和平集會權利而犧牲的人，終將獲得歷史公正評價。

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魯比歐同時向當年罹難者及持續追求真相與問責的人士致意，稱讚中國人民在追求基本自由權利時展現的勇氣，並重申自由、民主與人權屬於普世價值。

中國外交部則迅速做出回應。發言人林劍在例行記者會上批評，美國藉紀念六四事件「歪曲歷史事實」，並藉此攻擊中國政治制度。北京已就相關言論向美方提出嚴正交涉，指責美國干涉中國內政。

林劍表示，美方相關言論是對中國發展道路與政治制度的攻擊，並稱六四事件早已有歷史定論，任何外部勢力都無權藉此對中國說三道四。

1989 年春天，大批學生與民眾聚集北京天安門廣場，要求政治改革、反腐敗及擴大公民自由。6 月 3 日晚間至 6 月 4 日凌晨，中國政府下令軍隊進入北京清場。中國官方從未公布正式死亡人數，但人權團體、外交文件及目擊者估計，死亡人數可能從數百人至數千人不等。

多年來，中國政府持續將六四事件列為高度敏感議題。中國境內公開紀念活動受到嚴格限制，網路平台及媒體也禁止討論相關內容。每逢周年紀念前後，涉及「六四」、「天安門」等關鍵字的搜尋與討論通常會遭到封鎖。

外界注意到，過去曾是全球最大六四紀念活動所在地的香港，在《港區國安法》實施後，維多利亞公園燭光晚會已連續多年停辦。今年周年紀念期間，香港警方在維園周邊加強戒備，多名試圖以鮮花、蠟燭或象徵性行動悼念六四的人士遭警方帶走調查。

與此同時，台灣則持續舉辦公開紀念活動。賴清德總統於社群平台發文表示，六四事件不應被遺忘，紀念歷史不只是為了悼念過去，更是為了守護民主自由價值。他指出，面對威權主義擴張與跨境壓迫，民主社會更應珍惜自由的重要性。

分析人士指出，魯比歐長期關注中國人權議題，過去擔任國會及行政部門中國委員會 (CECC) 共同主席期間，也曾多次就六四事件、香港民主運動及新疆人權問題發聲。此次聲明發布之際，正值美中關係因關稅、科技出口管制、關鍵礦產供應鏈及台海議題而持續緊張，因此相關言論勢必進一步加深雙方外交摩擦。