〈財報〉CrowdStrike搭上AI浪潮業績略優預期 盤後仍跌10%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-04 07:36

資安公司 CrowdStrike(CRWD-US) 周三 (3 日) 盤後公布 2027 會計年度第一季財報，營收與獲利均略優於市場預期，但股價在盤後交易仍下跌約 10%，顯示市場對成長速度的期待更高。

CrowdStrike搭上AI浪潮Q1財報略優預期，盤後仍跌10%(圖：Shutterstock)

CrowdStrike 表示，第一季營收年增 26%。淨利為 2,780 萬美元，折合每股 11 美分，去年同期則虧損 1.043 億美元，每股虧損 42 美分。

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公司同時宣布將實施 1 拆 4 股票分割，預計 7 月生效。CrowdStrike 周三收盤價為 747.61 美元。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：13.9 億美元 v.s. 13.6 億美元

調整後 EPS：1.10 美元 v.s. 1.07 美元

執行長 George Kurtz 表示，公司正受惠於「AI 關鍵轉折點」，客戶採用 CrowdStrike 平台的速度持續加快。

他在新聞稿中表示，「第一季，網路安全與尖端 AI 世界正式交會，這就是 Mythos 時刻。CrowdStrike 已成為 AI 安全基礎設施，是成功導入 AI 不可或缺的一環。」

隨著 Anthropic 推出的先進 AI 模型 Mythos 等新技術問世，市場擔心駭客可能利用更強大的 AI 工具發動攻擊，推升企業對資安產品的需求。CrowdStrike 是受惠者之一。

儘管今年初市場一度擔憂 AI 可能衝擊軟體產業，但資安類股已逐漸擺脫這類疑慮。截至目前，CrowdStrike 股價今年已上漲約 60%。

Kurtz 在財報電話會議中表示，AI 偵測與回應 (AIDR) 正成為公司新的成長動能。他透露，公司第二季相關商機規模已超過 5,000 萬美元。

Kurtz 形容，「把 CrowdStrike 想像成這場史上最大科技淘金熱中的鏟子與十字鎬。」

CrowdStrike 也是 AnthropicProject Glasswing 計畫的早期合作夥伴之一。Anthropic 曾向少數企業開放 Mythos 模型的搶先測試資格，以評估若模型全面開放後，是否可能遭駭客濫用並造成重大風險。

為因應代理型 AI 崛起，CrowdStrike 與其他資安業者近年積極展開併購。隨著企業重新評估資安策略，各家公司正透過收購擴充 AI 能力。

CrowdStrike 近期完成的交易包括以 7.4 億美元收購身分安全新創公司 SGNL 及收購 AI 安全公司 Pangea。