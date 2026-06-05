鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-05 11:30

《巴隆周刊》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 宣布推出新款 PC 晶片的消息，這周初點燃市場熱情。不過，投資人可能需要先冷靜一下。一種新的 PC，即使搭載輝達晶片，要成功打開市場仍將面臨艱鉅挑戰。在記憶體供應短缺之際，幾乎找不到比現在更糟的時機推出新 PC 平台。且過去 15 年來，業界試圖讓 Windows PC 擺脫英特爾與 AMD 架構的努力，成果始終有限。

記憶體價格大幅上漲正衝擊各類消費電子產品銷售，其中 PC 受創尤其嚴重。市場研究機構與 PC 製造商預估，今年下半年 PC 出貨量將萎縮近 20%，主要衝擊集中在低價產品。為了降低衝擊，廠商也正陸續調漲售價。

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諷刺的是，最初造成這波記憶體短缺的重要推手之一，正是資料中心晶片霸主輝達。今年可能只有五家公司就將在 AI 資料中心投入超過 7,500 億美元資本支出，其中大部分流向輝達晶片。輝達即將推出的 Vera Rubin 伺服器，每台所需記憶體容量相當於 14,500 台 MacBook Neo。

輝達顯然將目標鎖定在高階 PC 市場，該市場受記憶體漲價影響較小。但對輝達而言，更大的問題是多年來推動 Windows 在非 x86 架構晶片上運行的嘗試屢屢受挫。

自 IBM 在 1980 年首款 PC 採用英特爾 CPU 以來，基於 x86 架構的晶片便一直主導 Microsoft DOS 與 Windows PC 市場。AMD 也是 x86 晶片供應商，目前約占 PC 市場四分之一。

微軟多年來一直試圖降低對 x86 架構的依賴，但成效有限。採用 Arm 架構的晶片已全面主宰智慧手機市場，也成為蘋果 MacBook 的核心，但在 Windows PC 領域始終難以普及。自 2011 年起，微軟、高通與輝達便試圖改變這種局面，相關努力至今仍在進行中。

同時，蘋果早已超前布局。自 2010 年起，蘋果便為旗下裝置自行設計 Arm 晶片，並於 2020 年推出用於 Mac 的版本。在即將於 9 月接任執行長的特納斯 (John Ternus) 主導下，蘋果幾乎無縫完成從英特爾晶片向自研晶片的轉換。

採用 Arm 晶片後，Mac 在 Windows 筆電面前建立了顯著優勢，包括更輕薄的設計、更快的效能、更安靜的散熱以及全天候電池續航力。最新售價 600 美元 (學生價 500 美元) 的 MacBook Neo，採用蘋果 iPhone 晶片，其產品成熟度在同價位幾乎沒有 PC 能匹敵。

蘋果帶來的壓力，也讓 Windows on Arm 計畫變得更迫切。但相關產品長期受到硬體與軟體問題困擾。直到 2024 年，戴爾、惠普與三星電子等 PC 製造商開始推出搭載高通 Snapdragon X 平台的新款筆電，才被視為一個重要轉折點。如今，包括微軟 Office 與 Google Chrome 在內的主流應用程式已能順暢運作，Windows PC 的電池續航力也再度能與 Mac 一較高下。

然而，消費者並未像當年擁抱 Arm 架構 Mac 那樣熱烈接受這些產品。高通預估到 2029 年 PC 晶片營收可達 40 億美元，但考慮到英特爾與 AMD 在 2025 年 PC 業務合計營收高達 430 億美元，這其實是個相當保守的目標。

如今輪到輝達接棒，試圖讓 Windows on Arm 開花結果。但在這個領域，輝達看起來更像高通，而非蘋果。

蘋果之所以能成功完成 Arm 轉型，是因為它掌控產品的每一個環節：晶片、裝置、作業系統、大量核心應用程式及開發工具。蘋果也曾在 15 年前完成轉向英特爾晶片的類似轉換，累積了經驗。而最重要的是，蘋果徹底停止銷售英特爾版本 Mac。

在資料中心市場，輝達同樣擁有類似程度的掌控力。但在 PC 市場，它必須仰賴其他公司共同完成產品整合。戴爾與惠普等 PC 製造商雖願意嘗試搭載輝達晶片的新產品，但他們對過去 Arm PC 的失敗案例仍記憶猶新，因此不太可能全力押注輝達 PC。