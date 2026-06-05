鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 宣布推出新款 PC 晶片的消息，這周初點燃市場熱情。不過，投資人可能需要先冷靜一下。一種新的 PC，即使搭載輝達晶片，要成功打開市場仍將面臨艱鉅挑戰。在記憶體供應短缺之際，幾乎找不到比現在更糟的時機推出新 PC 平台。且過去 15 年來，業界試圖讓 Windows PC 擺脫英特爾與 AMD 架構的努力，成果始終有限。
記憶體價格大幅上漲正衝擊各類消費電子產品銷售，其中 PC 受創尤其嚴重。市場研究機構與 PC 製造商預估，今年下半年 PC 出貨量將萎縮近 20%，主要衝擊集中在低價產品。為了降低衝擊，廠商也正陸續調漲售價。
諷刺的是，最初造成這波記憶體短缺的重要推手之一，正是資料中心晶片霸主輝達。今年可能只有五家公司就將在 AI 資料中心投入超過 7,500 億美元資本支出，其中大部分流向輝達晶片。輝達即將推出的 Vera Rubin 伺服器，每台所需記憶體容量相當於 14,500 台 MacBook Neo。
輝達顯然將目標鎖定在高階 PC 市場，該市場受記憶體漲價影響較小。但對輝達而言，更大的問題是多年來推動 Windows 在非 x86 架構晶片上運行的嘗試屢屢受挫。
自 IBM 在 1980 年首款 PC 採用英特爾 CPU 以來，基於 x86 架構的晶片便一直主導 Microsoft DOS 與 Windows PC 市場。AMD 也是 x86 晶片供應商，目前約占 PC 市場四分之一。
微軟多年來一直試圖降低對 x86 架構的依賴，但成效有限。採用 Arm 架構的晶片已全面主宰智慧手機市場，也成為蘋果 MacBook 的核心，但在 Windows PC 領域始終難以普及。自 2011 年起，微軟、高通與輝達便試圖改變這種局面，相關努力至今仍在進行中。
同時，蘋果早已超前布局。自 2010 年起，蘋果便為旗下裝置自行設計 Arm 晶片，並於 2020 年推出用於 Mac 的版本。在即將於 9 月接任執行長的特納斯 (John Ternus) 主導下，蘋果幾乎無縫完成從英特爾晶片向自研晶片的轉換。
採用 Arm 晶片後，Mac 在 Windows 筆電面前建立了顯著優勢，包括更輕薄的設計、更快的效能、更安靜的散熱以及全天候電池續航力。最新售價 600 美元 (學生價 500 美元) 的 MacBook Neo，採用蘋果 iPhone 晶片，其產品成熟度在同價位幾乎沒有 PC 能匹敵。
蘋果帶來的壓力，也讓 Windows on Arm 計畫變得更迫切。但相關產品長期受到硬體與軟體問題困擾。直到 2024 年，戴爾、惠普與三星電子等 PC 製造商開始推出搭載高通 Snapdragon X 平台的新款筆電，才被視為一個重要轉折點。如今，包括微軟 Office 與 Google Chrome 在內的主流應用程式已能順暢運作，Windows PC 的電池續航力也再度能與 Mac 一較高下。
然而，消費者並未像當年擁抱 Arm 架構 Mac 那樣熱烈接受這些產品。高通預估到 2029 年 PC 晶片營收可達 40 億美元，但考慮到英特爾與 AMD 在 2025 年 PC 業務合計營收高達 430 億美元，這其實是個相當保守的目標。
如今輪到輝達接棒，試圖讓 Windows on Arm 開花結果。但在這個領域，輝達看起來更像高通，而非蘋果。
蘋果之所以能成功完成 Arm 轉型，是因為它掌控產品的每一個環節：晶片、裝置、作業系統、大量核心應用程式及開發工具。蘋果也曾在 15 年前完成轉向英特爾晶片的類似轉換，累積了經驗。而最重要的是，蘋果徹底停止銷售英特爾版本 Mac。
在資料中心市場，輝達同樣擁有類似程度的掌控力。但在 PC 市場，它必須仰賴其他公司共同完成產品整合。戴爾與惠普等 PC 製造商雖願意嘗試搭載輝達晶片的新產品，但他們對過去 Arm PC 的失敗案例仍記憶猶新，因此不太可能全力押注輝達 PC。
至於輝達股價，即使 PC 業務獲得成功，帶來的幫助可能也有限。整個 PC 市場規模，相較於輝達今年預估高達 3,640 億美元的資料中心營收，只是其中一小部分。即使輝達成功拿下 x86 PC 市場 50% 市占，也僅能讓其明年預估銷售額增加約 4%。
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