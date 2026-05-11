華爾街老將Yardeni喊標普500今年漲11% 2029年底上萬點
鉅亨網新聞中心
隨著美股展現強勁韌性，華爾街資深投資諮詢專家、Yardeni Research 創辦人 Ed Yardeni 周日 (10 日) 大幅上調其對股市的預期，成為華爾街頂級預測師中最為樂觀的一員。Yardeni 不僅預計標普 500 指數在 2026 年底前將達到 8,250 點，更長期看好該指數在 2029 年底衝刺「萬點大關」。
盈利驅動的融漲
Yardeni 將標普 500 指數的年底目標點位從 7,700 點調升至 8,250 點，這意味著相較於近期收盤價，指數仍有約 11.5% 的上漲空間。這一預測目前領先於奧本海默 (8,100 點)、德意志銀行 (8,000 點) 及高盛 (7,600 點) 等大行。
Yardeni 指出，市場正處於一場由「盈利驅動的融漲」(Earnings-led meltup) 中。他提到，近幾個月來，市場對於企業當前及未來幾年盈利的普遍預期上升速度之快，是過去前所未見的。
具體數據方面，他將大型公司 2026 年的每股收益 (EPS) 預期從 310 美元上調至 330 美元，並預計 2027 年將進一步增至 375 美元。
「咆哮的 2020 年代」機率升至 80%
Yardeni 長期以來一直鼓吹美國股市將迎來「咆哮的二十年代」(Roaring 2020s)，即股票市場的漲幅將遠超實體經濟的成長。近期，他將這一情境發生的機率從 60% 大幅提高到了 80%。
支撐這一樂觀預期的核心假設在於美國經濟的強大韌性。Yardeni 強調，美國經濟不僅迅速從新冠疫情中復甦，更成功經受住了俄烏戰爭引發的供應衝擊、聯準會 (Fed) 激進的升息進程，以及貿易戰帶來的外部壓力。
他認為，儘管市場可能出現崩盤或調整，但這些都應被視為買入機會，因為它們不太可能引發實質性的經濟衰退或長期熊市。
潛在風險：地緣政治與停滯性通膨
儘管前景看好，Yardeni 並未忽視市場潛在的風險因素。他特別提到了中東衝突 (如以色列與伊朗之間的戰爭) 可能帶來的威脅。如果衝突擴大導致荷姆茲海峽持續關閉、石油供應短缺，可能會引發「停滯性通膨」風險。
在這種情況下，各國央行可能被迫維持高利率，進而推高債券殖利率並對全球經濟造成衝擊。不過，Yardeni 目前仍堅持其長期目標，認為標普 500 指數在 2029 年底前達到 10,000 點的目標甚至有可能「提前實現」。
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