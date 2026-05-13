鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 17:23

台股 5 月強勢站上 4 萬點，統計投信發行超過千檔股債型基金與 ETF，今年來績效表現超前者幾乎清一色為台股基金，在今年報酬超過 100% 的 22 檔基金中，僅有 1 檔為區域型股票基金，其他全數為台股共同基金而非 ETF，包括玉山、野村、元大、台新、富邦、統一、施羅德、摩根等旗下台股基金皆榜上有名。

觀察今年來績效前十強基金 (含 ETF)，施羅德台灣樂活中小基金以 126% 登上第一，元大新主流基金以 122% 緊追在後，第二至五名皆由元大投信包辦，另外，台新中國通基金、摩根新興科技基金、台新主流基金、瀚亞亞洲科技資本家股票基金、玉山科技島基金分列第六至十名，今年來報酬皆逾 100%。

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玉山投信指出，台股今年來表現在全球主要股市中名列前茅，僅次於韓國與費城半導體指數，最大的原因在於台股搭上 AI 熱潮以及握有完整 AI 供應鏈，AI 晶片以「整台伺服器」出貨，從 IC 設計、先進製程、封裝測試，到伺服器組裝、散熱、電源與高速傳輸，關鍵環節高度集中在台灣，AI 投資直接轉化為台灣企業訂單，不僅推升台股股價，也讓台股基金繳出亮眼的成績單。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，近期市場亮點持續聚焦代理式 AI 發展，當前以 AI Agent 作為主要上漲邏輯的敘事，讓科技股延續多頭格局，且 AI Agent 推升的硬體需求也於財報中陸續得到驗證。

王偉哲進一步說明，上週超微 (AMD) 公布第一季財報結果亮眼，資料中心貢獻營收來到 57.8 億美元，年增率呈現加速，CEO 蘇姿丰認為 AI Agent 將帶動 CPU 顯著成長，CPU 與 GPU 配比將從 1:4 邁向 1:1、CPU 市場規模將超過 1200 億美元，看好代理 AI 促算力需求吃緊，正向看待科技股後續表現。

但王偉哲也表示，儘管美國與台灣的企業基本面展望無虞，然美國總經與政策層面的不確定性仍需持續留意，美國最新公布 4 月 CPI 由 3.3% 上升至 3.8%，小幅高於市場預期 3.7%，且美伊談判持續陷入僵局，提高市場對於通膨展望，並推升各年期美債殖利率持續走高，壓抑美國科技股表現。

王偉哲認為，未來台股仍有題材面可期待，包括 Google 傳攜手 SpaceX 布局太空資料中心，以及晶圓龍頭大廠技術論壇明日登場，將介紹 3 奈米、2 奈米、A16、A14 及後續製程的先進邏輯技術、先進封裝進展等，此外，下週還有 Google I/O 大會、輝達財報等，市場持續聚焦 AI 浪潮。

王偉哲提醒，在高檔環境下，建議預留一定程度現金部位作為加碼選擇，並針對評價偏高、已充分反映利多之個股進行調節，此外，部分因市場競爭、技術或競爭地位可能受到影響的個股也可先行調節。

鉅亨網記者陳于晴製表