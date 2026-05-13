鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 13:38

AI 競賽白熱化下，科技巨頭為爭奪算力資源幾乎不計代價，也讓半導體、伺服器、散熱與電源供應鏈獲得長達 3 年的龐大訂單能見度，帶動全球科技股強勢上攻，尤其台股與韓股表現最為亮眼，台股 4 月漲幅達 22%，同期韓股則大漲 30%，全台少數同時布局台韓科技股的「國泰臺韓科技 ETF」(00735-TW) 在同類型 ETF 表現傲人，儘管大盤今 (13) 日回檔下挫，00735 股價仍小幅走揚，力守百元之上。

00735 主要成分股除台灣民眾熟悉的台積電、台達電及聯發科外，更是國內少數直接布局韓國股市的 ETF，目前持有三星電子與 SK 海力士權重合計約 35%。

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投信投顧公會最新公布的 4 月基金績效評比表，國泰臺韓科技 ETF 在同類型「指數股票型 - 產業類」基金中報酬率名列前茅，今年以來績效 63.31% 位居同類型第一，3 個月、6 個月、1 年績效亦全面居冠，報酬率分別達 34.35%、69.80%、189.68%；而 2 年、3 年績效則分別為 180.30%、286.55%，展現強勁的中長期爆發力。00735 同時掌握台灣 AI 供應鏈與韓國記憶體雙強優勢，在全球 AI 資本支出持續擴張下，坐擁高度受惠題材。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，由於 AI 需求高速成長，HBM 與 DRAM 產能幾乎被擠壓殆盡，市場預期記憶體超級週期將至少延續至 2027 年，甚至不排除一路延長至 2030 年。近期全球資金再度大舉回流記憶體相關族群，在 AI 記憶體雙雄三星與 SK 海力士強勁獲利帶動下，截至 5 月 12 日，南韓 KOSPI 指數今年累積漲幅已達 8 成，成功突破 7000 點整數大關。高盛更將韓國股市列為亞洲「最高信念」投資市場，持續上調目標價，顯示國際資金對 AI 產業鏈前景高度看好。

00735 經理人江宇騰進一步指出，記憶體需求爆發不僅推升韓股，也同步反映於韓國出口表現。韓國第一季出口額達到 2199 億美元，寫下歷史新高，其中半導體出口額年增幅更高達 139%，帶動韓國 GDP 成長。隨 AI 應用從模型訓練逐步轉向推論階段，GPU 與 CPU 所需搭載的記憶體容量持續倍增，加上高頻寬記憶體 HBM 大量消耗 DRAM 產能，使全球 DRAM 供需缺口持續擴大。此外，代理式 AI 帶來更龐大的 Token 生成需求，也同步推升快閃記憶體需求，使各類型記憶體產品全面進入長期供不應求狀態，成為 AI 基礎建設不可或缺的重要核心。

舉例而言，目前 SK 海力士 HBM 產能幾乎已完全售罄，市場供不應求情況明顯，包括 Alphabet、Meta 與微軟等國際科技巨頭，為確保未來 HBM 穩定供應，甚至主動提議出資協助 SK 海力士興建專屬晶圓廠，並協助採購價格昂貴的艾司摩爾 (ASML) 設備。市場研究機構 IDC 更指出，記憶體產業已從過去典型的景氣循環股，正式轉變為 AI 基礎設施中的「戰略資產」，缺貨超級週期恐將從原先預估的 2026 年進一步延長至 2030 年。