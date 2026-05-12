鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 12:06

美股昨 (11) 日震盪向上，標普 500、那斯達克指數雙雙創下歷史新高，帶動今 (12) 日台灣掛牌的主動式海外股票 ETF 開盤氣勢如虹，受到投資人青睞。根據最新統計，台股海外主動型 ETF 中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 淨資產規模首度衝上排行榜第一，總受益人數更超過 12 萬，奪下規模、人氣雙冠王寶座。00988A 盤中強勢大漲逾 4%，市價最高觸及 19.83 元，續創掛牌以來新高。

〈焦點股〉統一00988A強漲逾4% 規模、人氣登頂海外主動式ETF雙冠王。(圖：shutterstock)

根據 CMoney 統計至 5/11 數據，ETF 淨資產規模中，排行前三名的主動式海外 ETF 依序是：主動統一全球創新、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)，分別是 317.5 億元、316.4 億元、123.8 億元。三大的海外主動型 ETF 合計淨資產規模約為 757.7 億元。

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其中，集保 5/8 數據顯示，00988A 人氣爆棚，總受益人數超過 12 萬，是唯一一檔總受益人數超過 10 萬人的海外主動型 ETF。00988A 獲得投資人青睞的底氣，來自於耀眼的績效表現，今 (11) 日開盤股價一度衝上 19.83 元，盤中漲幅逾 4%，亦暫居全市場海外股票型 ETF 第一。這檔 ETF 的今年以來、近一月、近三月績效，也都稱霸同類型 ETF。

主動統一全球創新 (00988A-TW) 經理人陳意婷表示，全球對 AI 需求有增無減，能源基建因電力需求持續攀升、國防產業則受惠各國擴大軍事支出、衛星供應鏈在軍事與商業需求雙重驅動下更具能見度，建議投資人可同時評估科技週期、地緣風險與資本流向等全局視角，伺機擇優布局。

台股海外主動型 ETF 規模排名

股票代號 名稱 淨資產規模 (億元) 總受益人數 (人) 00988A 主動統一全球創新 317.5 127,853 00990A 主動元大 AI 新經濟 316.4 83,725 00997A 主動群益美國增長 123.8 59,788 00998A 主動復華金融股息 28.8 15,755 00983A 主動中信 ARK 創新 27.6 13,842 00989A 主動摩根美國科技 14.7 7,701 00986A 主動台新龍頭成長 6.3 5,073

資料來源：CMoney、集保，淨資產規模統計至 2026/5/11，受益人數統計至 2026/5/8