〈焦點股〉統一00988A強漲逾4% 規模、人氣登頂海外主動式ETF雙冠王
鉅亨網記者陳于晴 台北
美股昨 (11) 日震盪向上，標普 500、那斯達克指數雙雙創下歷史新高，帶動今 (12) 日台灣掛牌的主動式海外股票 ETF 開盤氣勢如虹，受到投資人青睞。根據最新統計，台股海外主動型 ETF 中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 淨資產規模首度衝上排行榜第一，總受益人數更超過 12 萬，奪下規模、人氣雙冠王寶座。00988A 盤中強勢大漲逾 4%，市價最高觸及 19.83 元，續創掛牌以來新高。
根據 CMoney 統計至 5/11 數據，ETF 淨資產規模中，排行前三名的主動式海外 ETF 依序是：主動統一全球創新、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動群益美國增長 (00997A-TW)，分別是 317.5 億元、316.4 億元、123.8 億元。三大的海外主動型 ETF 合計淨資產規模約為 757.7 億元。
其中，集保 5/8 數據顯示，00988A 人氣爆棚，總受益人數超過 12 萬，是唯一一檔總受益人數超過 10 萬人的海外主動型 ETF。00988A 獲得投資人青睞的底氣，來自於耀眼的績效表現，今 (11) 日開盤股價一度衝上 19.83 元，盤中漲幅逾 4%，亦暫居全市場海外股票型 ETF 第一。這檔 ETF 的今年以來、近一月、近三月績效，也都稱霸同類型 ETF。
主動統一全球創新 (00988A-TW) 經理人陳意婷表示，全球對 AI 需求有增無減，能源基建因電力需求持續攀升、國防產業則受惠各國擴大軍事支出、衛星供應鏈在軍事與商業需求雙重驅動下更具能見度，建議投資人可同時評估科技週期、地緣風險與資本流向等全局視角，伺機擇優布局。
台股海外主動型 ETF 規模排名
|
股票代號
|
名稱
|
淨資產規模 (億元)
|
總受益人數 (人)
|
00988A
|
主動統一全球創新
|
317.5
|
127,853
|
00990A
|
主動元大 AI 新經濟
|
316.4
|
83,725
|
00997A
|
主動群益美國增長
|
123.8
|
59,788
|
00998A
|
主動復華金融股息
|
28.8
|
15,755
|
00983A
|
主動中信 ARK 創新
|
27.6
|
13,842
|
00989A
|
主動摩根美國科技
|
14.7
|
7,701
|
00986A
|
主動台新龍頭成長
|
6.3
|
5,073
資料來源：CMoney、集保，淨資產規模統計至 2026/5/11，受益人數統計至 2026/5/8
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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