材料-KY首季稅後賺進11.15億元 EPS1.13元 核心獲利保持穩健

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-13 19:24

材料 - KY(4763-TW) 今 (13) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一季稅後純益 11.15 億元，季減 2.6%，年減 45.11%，每股純益爲 1.13 元。公司指出，全球供應鏈受到地緣政治、產業供需調整以及部分客戶延後交期等因素影響，材料 - KY 仍以穩健的營運策略與靈活的市場布局，展現優異的營運韌性與獲利能力。

材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY 在 2026 年第一季營收 27.11 億元，毛利率 55.58%，季減 2.25 個百分點，年減 2.86 個百分點，第一季稅後純益 11.15 億元，季減 2.6%，年減 45.11%，每股純益爲 1.13 元。

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公司指出，第一季毛利率下滑，主要受產品銷售組合變動影響所致。第一季銷售毛利低的絲束產品與塑料級醋片銷售數量占比提升，因而對整體毛利率產生不利影響。

2026 年第一季材料 - KY 歸屬母公司淨利為 11.15 億元，歸屬於母公司業主的淨利率達 41.1%，與前季 41.3% 相當。顯示濟南大自然新材料持續推動成本優化與營運韌性提升計畫已有成效，以穩固其於醋酸纖維產業的領先地位並保持核心獲利。

產能規劃方面，材料 - KY 持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，以布局多元產品線。

展望 2026 年度，公司指出，中東與東南亞部分市場需求短期趨緩，加上客戶持續進行庫存調整，以及全球貿易爭端與產業供需變化帶來不確定性，但材料 - KY 仍持續加強與客戶溝通交期排程，並持續拓展新興市場，暨同步強化營運資金與成本控管，以確保財務穩健。

材料 - KY 2025 年全年營收 132.31 億元，毛利率 58.6%，年減 4.66 個百分點，2025 年材料 - KY 稅後純益 60.31 億元，年減 27.67%，每股純益 6.1 元。